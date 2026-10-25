10月25日是“世界披萨制作者日”，又称“披萨师傅日”——这些师傅将面团、酱料和馅料制成世界上最著名的菜肴之一。 披萨诞生于那不勒斯，但早已跨越了意大利的疆界：如今，人们用各种各样的食材制作披萨，从辛辣的韩国泡菜到淋上蜂蜜的甜梨，不一而足。 2026年的这一节日恰逢周日，这不仅是一个点一份最爱的披萨的好机会，也是在家尝试新奇食谱的好时机。

“世界披萨制作者日”每年定于10月25日。 在非官方节日日历中，这一天与2000年10月25日发生的一件事有关：当时，罗马教皇约翰·保罗二世为专程前来参加会议的披萨师傅们赐予了祝福。 自那时起，这一天便被视为向那些每天在餐厅、披萨店和小型家庭餐馆里制作披萨的人们表达感谢的机会。 不过，这既不是国家法定节假日，也不是联合国批准的正式国际日。该节日主要在美食界庆祝，餐厅和披萨店可以举办自己的活动，向顾客介绍厨房的工作流程或分享食谱。

“披萨师傅”这一称谓源自意大利语“pizzaiuolo”——这是对专业制作披萨的人的称呼。 这不仅仅是一个将馅料铺在饼皮上的厨师。优秀的披萨师傅必须了解面团的特性、发酵所需的时间、温度对饼底的影响，以及何时将披萨从烤箱中取出。 细节同样至关重要：酱汁的用量、馅料的湿度、奶酪的搭配，以及食材在饼面上的分布方式。 正是这些细节决定了饼底是否酥脆，边缘是否轻盈蓬松。因此，“披萨师傅日”不仅是为了庆祝这道美食本身，更是为了致敬那些创造它的匠人。

从那不勒斯的街头小吃到风靡全球

现代披萨

的历史与那不勒斯紧密相连。早在我们熟悉的披萨出现之前，世界各地的人们就已经开始烘烤扁平的面饼，并在上面加入橄榄油、香草和其他食材。 但正是那不勒斯在17至18世纪期间，形成了用面团、番茄及其他简单食材制作平民美食的传统。 这种薄饼制作快捷，还能直接在街头售卖，因此深受城市居民——尤其是贫困家庭和工人的欢迎。后来，披萨的流行范围远超城市边界，其配方也开始根据当地食材和口味而不断演变。

起初，披萨并非如今在几乎所有大城市都能见到的国际美食。它在意大利境外声名鹊起，很大程度上要归功于那些在其他国家开设面包店和餐厅的意大利移民。 美国在披萨的传播中发挥了尤为重要的作用，那里逐渐形成了独特的制作风格——特别是薄底的纽约披萨和厚底的芝加哥披萨。 各国开始在披萨中加入当地的奶酪、肉类、蔬菜、海鲜和酱料。 由此诞生了数十种变体，虽然与那不勒斯原版有所不同，但都保留了这道菜的核心理念：以面团为基底，馅料可根据个人口味自由调整。

为何将披萨师傅的技艺列入联合国教科文组织名录

2017

年，联合国教科文组织将那不勒斯披萨师傅的技艺列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。 需要强调的是，这并非指披萨这一食物本身，而是指其制作传统，以及由师傅传授给学徒的知识与技艺。 这一手艺包含几个步骤：揉面、搓成面团、用手拉伸饼底、铺放馅料，以及在柴火炉中烘烤。 师傅不仅按照食谱操作——他还会根据面团的质地、烤炉的温度以及披萨的外观和自身经验，来判断披萨是否烤好。

在那不勒斯，制作披萨更是当地文化的一部分。披萨师傅的工作往往在食客眼前进行：他们可以观察师傅如何拉伸面团、将面团抛向空中，并迅速铺上馅料。 这些技艺在家庭和专业工坊中代代相传，年轻的厨师们在经验丰富的导师指导下学习。 这一传统不仅将人们聚集在美食周围，更围绕着交流、协作和当地历史将大家紧密联结。正因如此，联合国教科文组织的认可不仅涉及烹饪技艺，更涵盖了这一手艺的社会意义。

如何庆祝“披萨制作日”

并没有

统一的庆祝方式。披萨店可能会推出特别菜单、折扣、品尝活动，或向客人介绍别开生面的食材搭配。 对于披萨师傅们来说，这也是展示手艺、分享专业秘诀，并提醒大家掌握这门手艺需要花费多少时间的好机会。这一天，社交媒体上会发布制作面团、在烤炉旁操作以及成品披萨的视频。 不过，即使不去餐厅，也能庆祝这个节日：自制披萨，邀请朋友，让每个人选择自己喜欢的配料。如果不想自己动手做，只需在心仪的披萨店点一份，并向制作披萨的人表示感谢即可。

传统披萨并不一定非得只有番茄酱、马苏里拉奶酪和香肠。世界各地的烹饪中都出现了各种搭配，这些组合起初可能显得有些奇怪，但正是因为口味的对比，反而相得益彰。 例如，将甜美的水果与咸味奶酪搭配，将辛辣的发酵蔬菜与肉类搭配，而巧克力和浆果则将披萨变成了甜点。 正是这些大胆的尝试，让那些已经尝遍经典口味、渴望尝试新事物的人们，能在这场美食盛宴中乐在其中。

三款值得一试的独特披萨食谱



如果经典的“玛格丽特”已不再令人惊喜，那么“披萨师傅日”便是突破常规配料框架的绝佳契机。 我们精选了三种配方，其中包含了一些人们不常在披萨上看到的食材：蓝纹奶酪配梨、辛辣的韩国泡菜以及巧克力配浆果。 这些并非传统的那不勒斯食谱，而是专为喜欢在厨房里尝试新花样的人准备的有趣变体。

1. 梨、蓝纹奶酪和蜂蜜披萨

在披萨上放梨可能看起来是个奇怪的选择，特别是如果你习惯了香肠、蘑菇和番茄酱。但这种甜美的水果与风味浓郁的蓝纹奶酪搭配得很好，而蜂蜜则能中和其略带咸味的口感。 这种做法确实存在：在各类美食合集里，你可以找到搭配梨、戈贡佐拉蓝纹奶酪、蜂蜜和坚果的披萨食谱。

一份披萨所需食材：

1个现成的披萨饼底或一份面团；

1–2个熟透的梨；

100–150克马苏里拉奶酪；

70–100克戈贡佐拉奶酪或其他蓝纹奶酪；

1–2茶匙蜂蜜；

一小把核桃；

少许橄榄油；

可根据喜好加入几片新鲜百里香叶。

制作方法

将烤箱

预热至220–240 °C，或参照您所用面团推荐的温度。将梨洗净，去核，切成薄片。 在饼底上轻轻刷一层橄榄油，铺上马苏里拉奶酪，再在上面摆放梨片和切成小块的戈贡佐拉奶酪。 烘烤至面团熟透且奶酪融化——具体时间取决于饼底厚度和烤箱性能。出炉后，在披萨上淋少许蜂蜜，撒上碎坚果。如果喜欢香草风味，可以加入百里香。

味道如何？微甜的梨、咸香的奶酪和蜂蜜营造出别具一格的组合，而坚果则增添了酥脆的口感。这道披萨适合那些喜欢口味对比、且不惧打破常规食谱的人。

2. 韩式泡菜、火腿和奶酪披萨

泡菜是韩国传统的发酵蔬菜小菜，通常以大白菜为主料，佐以辛辣调料。在乌克兰人的传统认知中，这种食材更适合搭配米饭或亚洲面条，而非意大利披萨。 然而，在现代披萨食谱中，泡菜、火腿、奶酪和辣酱的组合已逐渐被广泛采用。例如，澳大利亚厨师亚当·利亚夫就推出了一款融合意大利辣香肠、泡菜和韩国辣椒酱（kochujang）的披萨。

一份披萨所需食材：

1个披萨饼底；

100–150克马苏里拉奶酪；

80–100克火腿或意大利辣香肠；

3–4汤匙泡菜；

2汤匙番茄酱；

1茶匙科楚詹酱——可选；

1–2根青葱；

少许芝麻——可选。

制作方法

首先将泡菜轻轻挤干，去除多余的水分：否则饼底可能会变软。 若想让披萨更辣，可将番茄酱与少量韩式辣椒酱混合。将酱料均匀涂抹在饼底上，加入马苏里拉奶酪、切片火腿或意大利辣香肠，最后铺上泡菜。 按照饼底推荐的温度烘烤，直到饼皮烤熟、奶酪融化。出炉后撒上葱花，并可根据喜好撒上芝麻。

味道会怎样？泡菜为披萨增添了酸味、辣味和浓郁的发酵香气。 肉类和奶酪能中和这种味道，而辣酱则让馅料更加鲜活。如果你之前没吃过泡菜，建议先从少量开始——这种食材味道相当浓郁，可能比较辣。

3. 巧克力、草莓和棉花糖甜点披萨

这是一款专为那些认为披萨必须是咸味的人准备的变体。 甜点披萨使用普通面团制作，但用巧克力酱或坚果巧克力酱代替番茄酱，馅料则选用浆果、水果和甜点。 巧克力坚果酱、草莓和小棉花糖的组合，在厨电厂商和美食网站的食谱中都能找到。

一份披萨所需食材：

1个披萨饼底；

3–4汤匙巧克力坚果酱；

100–150克草莓；

一小把棉花糖；

1–2汤匙碎榛子——可选；

装饰用糖粉——可选。

制作方法

将未填馅的饼底烘烤至几乎熟透。 将其从烤箱中取出，均匀涂抹巧克力坚果酱，边缘留出小部分。加入棉花糖，将披萨放回烤箱烤几分钟，直到棉花糖变软并微微上色。 请密切留意烘烤过程：棉花糖很容易烤焦，因此不要让披萨无人看管。草莓最好在烘烤完成后再铺上，以保持其新鲜度。最后可以撒上切碎的榛子或少许糖粉。

味道会怎样？这介于披萨和热巧克力甜点之间。 巧克力酱让馅料变得香甜，草莓增添了清新的酸味，而棉花糖则赋予了柔软、拉丝的口感。这种做法非常适合家庭聚餐、朋友聚会或儿童派对。

披萨不仅是一道食谱，更是发挥想象力的空间

“世界披萨制作日”提醒我们，这道广受欢迎的美食背后，是那些擅长揉捏面团、懂得把握口味平衡并不断探索新搭配的人们辛勤的付出。 与此同时，披萨早已成为一种人人都能根据个人喜好进行调整的美食：有人钟爱经典的“玛格丽特”，有人偏爱海鲜口味，还有人乐于品尝甜味或辣味的披萨。

2026年10月25日（星期日），无需繁复的安排，即可庆祝这一节日：在心仪的餐厅点一份披萨，在家亲手制作，或是尝试之前不敢尝试的馅料。 此外，别忘了向披萨师傅道谢，正是他们的精湛技艺，将普通的食材转化为这道让人们欢聚一堂的美食。

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