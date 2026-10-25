2026年10月25日节日——立陶宛宪法日：该文件的历史

每年10月25日，立陶宛都会庆祝宪法日——这一日期与1992年该国通过全民公投通过基本法有关。 该文件确立了国家体制的基础，并在立陶宛恢复独立后巩固了民主原则和人权。2026年的宪法日恰逢周日。

立陶宛宪法日源于1992年10月25日发生的一件大事。 当天，该国公民通过全民公投对新宪法进行了表决。当时立陶宛虽已从苏联恢复独立，但仍需确立国家运作规则，并界定主要国家机构的职权范围。 宪法应成为国家民主发展、保护人权及组织国家权力的基础。正因如此，该文件被提交全民公投，以便由公民亲自作出决定。

根据立陶宛宪法法院的官方数据，超过190万人参加了公投——约占有投票权公民总数的75%。 大多数参与者支持这部新宪法。这标志着在经历了数十年的苏联统治后，独立的立陶宛在构建政治体系方面迈出了重要一步。宪法正是在10月25日获得通过的，因此这一日期每年都提醒着立陶宛人民，他们有权自主决定国家的未来。

不过，宪法并非在公投当天生效，而是于1992年11月2日正式生效。该文件取代了恢复独立后实施的临时法律框架，并确立了完整的国家机构体系。 宪法确立了立陶宛作为独立民主共和国的地位，并规定了议会、总统、政府和司法机关的运作原则。

为何《宪法》对独立后的立陶宛至关重要

要理解这份文件的重要性，有必要回顾20世纪90年代初的事件。1990年3月11日，立陶宛宣布恢复独立。该国开始从苏联管理体制向本国国家模式过渡，但这一过程需要时间。 起初，临时法律成为法律体系的基础，有助于在过渡时期组织政府工作。1992年宪法旨在结束这一阶段，并为国家的进一步发展确立稳定的规则。

这部根本法明确了主要国家机关的运作方式及其职权范围，确立了议会、总统、政府和司法系统之间的权力分立。 这一原则的设立旨在防止权力集中于单一机构或官员之手。 宪法还宣示，国家机构应为人民服务，国家本身是一个独立的民主共和国。这些条款已成为当代立陶宛法律体系的重要组成部分。

人权与自由在该文件中占据着特殊地位。宪法确立了公民的基本保障，并规定了国家机关必须遵守的原则。它还明确规定，人民是国家权力的源泉，并有权直接或通过民选代表行使国家权力。 这意味着公民不仅能在选举期间，还能通过法律规定的其他机制对政治生活施加影响。正是这些原则构成了民主国家的基石。

《立陶宛宪法》的内容

宪法以序言开篇——这一引言部分阐述了立陶宛人民所秉持的国家立国价值观。 其中提到了立陶宛悠久的历史、为自由与独立而进行的斗争，以及对母语、文字和习俗的传承。 此外，序言还强调了建立一个开放、公正的社会和法治国家的愿望。这不仅仅是主要条款前的形式性文本，而是对国家认为对其发展至关重要的理念的简要阐述。

《宪法》第一条明确规定立陶宛是一个独立的民主共和国。其他条款规定，主权属于人民，国家权力受《宪法》约束。 该文件阐述了立陶宛议会（塞伊姆）、总统、政府和法院的职权范围，并规定了选举程序及国家机关的组建规则。因此，宪法是该国立法的基础，其他法律文件必须符合其规定。

值得注意的是，立陶宛宪法并非一成不变的文件。自通过以来，该宪法曾多次进行修订，特别是针对国家体制及国际形势的变化。 2004年，关于立陶宛加入欧洲联盟的宪法法案被纳入《宪法》组成部分。这反映了该国发展的新阶段——立陶宛于同年加入了欧盟和北约。 与此同时，独立、民主和法治的基本原则依然是立陶宛国家建设的基石。

立陶宛如何庆祝宪法日

宪法日首先是一个契机，让人重温基本法的意义以及公民在国家生活中的作用。与那些伴随着盛大民间庆典的节日不同，这一日期首先具有法律和公民层面的内涵。 人们通常会借此机会举办教育活动、讲座、与法律专家的交流会，以及关于国家机构运作的讨论。在学校和教育机构中，这一主题有助于向年轻人阐释宪法的运作机制，以及了解自身权利的重要性。

法律教育备受重视。中小学生和大学生可以学习《宪法》的基本条款，讨论公民的权利与义务，并了解1992年全民公投的历史。 此类课程有助于人们理解：宪法不仅仅是一份保存在国家机关中的法律文件。它影响着人们的日常生活，因为它规定了政府运作的原则、人权保护以及国家机关的职能。 同时，各机构为庆祝这一节日而举办的具体活动可能因机构和年份的不同而有所差异。

对许多立陶宛人来说，这一天也是反思国家在恢复独立后发生哪些变化的契机。宪法成为从临时管理过渡到更稳定的民主体制的重要组成部分。 它确立了国家机关运作的规则，并界定了政府与社会互动的原则。因此，纪念这一天并不一定需要盛大的庆典：其意义首先在于铭记这一历史性决定，并理解自身的公民权利。

关于立陶宛宪法的有趣事实

该宪法是通过全民公投通过的。这意味着，关于这部根本法的最终决定并非仅由议会议员作出。公民们亲自前往投票站，表达了自己的立场。 超过190万人参加了公投，投票率约为75%。这种通过文件的方式突显了人民在国家体制形成中的作用。

节日的日期选定为投票日。宪法日定在10月25日，因为1992年的这一天举行了全民公投。 不过，该宪法文件是在稍后的11月2日才正式生效的。因此，这一节日的日期并非标志着法律的生效，而是象征着公民支持该宪法的决定。这是一个重要的区别，但在关于该节日的简要描述中往往被忽略。

宪法有一段历史性的序言。其中提到了立陶宛悠久的国家历史、其法律传统以及争取独立的斗争。此外，还特别强调了保护立陶宛语、文字和习俗的重要性。 序言中阐述了建设开放、公正社会的愿景。这些文字展现了文件起草者如何将现代国家体制与民族历史相联系。

这部根本法随着国家的发展而不断演变。宪法通过后，曾多次进行修订；2004年，又增补了与立陶宛加入欧盟相关的条款。 这体现了宪法文件如何能够反映重要的政治变革。与此同时，修改宪法比修改普通法律更为复杂，因为它在法律体系中具有特殊地位。这种程序有助于保护其基本条款免受任意修改。

2026年立陶宛宪法日是哪一天

2026年的立陶宛宪法日为10月25日星期日。每年这一天都让人想起1992年的全民公投，当时公民们支持了这个独立国家的根本大法。 宪法确立了国家机关运作的原则，巩固了民主制度和人权。其通过成为立陶宛恢复独立后形成现代立陶宛的重要里程碑之一。

宪法日不仅是那次历史性投票的周年纪念日。它提醒人们，国家生活的规则以法律为基础，而公民拥有影响国家未来的权利和机会。 了解宪法有助于更好地理解政府机构的运作方式、其职权范围的界限以及公民享有的保障。这正是立陶宛在10月25日纪念这一日子的核心意义所在。

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