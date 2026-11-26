2026年11月26日星期四，美国人将庆祝感恩节——这是美国最重要的家庭节日之一。 这一天，家人们围坐在长桌旁，感谢这一年里发生的一切美好，并准备传统佳肴。 节日晚宴的主角通常是烤火鸡，通常配以土豆、蔓越莓酱、馅料和南瓜派。

美国的感恩节（Thanksgiving Day）每年都在11月的第四个星期四庆祝。因此，具体日期虽会变化，但总是在11月22日至28日之间。 2026年，这一节日将落在11月26日，而明年美国人则将在11月25日庆祝这一节日。

作为联邦法定假日，政府机构、银行及许多公司当天均不营业。对于数百万美国人而言，这也是与亲人共度时光的良机，尤其是当家人分散在不同城市或州时。 节日前夕，道路和机场会变得非常拥堵，因为人们纷纷返乡参加家庭晚宴。庆祝活动往往不限于一天：亲戚们会提前抵达，并一起度过整个周末。

感恩节的核心理念是：在繁忙的日常事务中停下脚步，回顾自己心怀感激的事物。 有人感谢健康、家人和朋友，有人则感谢工作、新的机遇或在艰难时期获得的支持。对许多人来说，这首先是一个家庭节日，并不一定与宗教有关。

感恩节的由来

现代美国感恩节的历史通常与1621年秋天发生在普利茅斯殖民地（位于现今马萨诸塞州境内）的一起事件有关。 这些常被称为清教徒的英国移民，在新大陆度过了艰难的第一个冬天。许多人死于疾病和饥饿，而幸存者则必须学会在陌生的环境中生存。

瓦姆帕诺亚格原住民在此过程中发挥了重要作用。他们帮助移民适应新环境，传授了种植当地作物（特别是玉米）的方法，并分享了关于周围自然环境的知识。 当殖民者们在秋天收获了第一批丰收的作物时，他们举办了一场盛大的宴会。万帕诺亚格族的领袖奥萨梅金（又名马萨索伊特）率领约90名族人参加了此次宴会。

据历史记载，庆祝活动持续了三天。参与者们享用了野味、鱼类及其他可获得的食物。瓦姆帕诺亚格人尤其带来了五头鹿作为款待。 与此同时，历史学家强调：我们并不知道那次宴会的确切菜单，而那幅广为流传、描绘火鸡、土豆泥和南瓜派的画面，并不符合1621年该事件经文献证实的描述。

重要的是还要记住这个故事的另一面。对于北美原住民而言，欧洲殖民者到来后的事件，标志着土地丧失、冲突以及被驱逐出故土的开始。 因此，部分原住民不仅将感恩节视为一个节日，更将其视为反思殖民历史及其后果的契机。 如今在美国，人们越来越多地从不同视角探讨这段历史，而不仅仅将其视为移民与当地居民之间的一次友好相遇。

感恩节如何成为全国性节日

1621年的事件之后，美国各殖民地都开始举行类似的感恩活动。然而，当时还没有一个全国统一的日期。根据收成情况、宗教传统和地方政府的决定，节日可能在不同的月份庆祝。

1789年，美国首任总统乔治·华盛顿宣布11月26日为全国感恩节。 这是独立后的美国首次正式举办此类庆祝活动之一。不过，这一传统当时尚未成为年度惯例：后续的总统们可以选择其他日期，有时甚至根本不在全国范围内庆祝这一节日。

作家兼编辑莎拉·约瑟夫·盖尔在确立感恩节方面发挥了重要作用。 多年来，她撰写文章并呼吁政界人士设立一个共同的年度节日。她的倡议持续了数十年，最终引起了亚伯拉罕·林肯总统的关注。

1863年，在美国内战期间，林肯宣布设立全国感恩节，定于每年11月的最后一个星期四庆祝。 总统呼吁美国人民在战争与国家分裂的阴影下，仍要铭记值得感恩之事。由此，这一节日获得了全国性的意义，并逐渐成为一年一度的传统。

但即便如此，这一日期也并非一成不变。1939年，富兰克林·罗斯福总统将感恩节提前了一周，以延长圣诞购物季，并在经济危机期间提振商业。 这一决定引发了混乱：部分州支持新日期，而其他州则继续按照旧日期庆祝。1941年，国会最终确定了规则：感恩节定在11月的第四个星期四。这一日期一直沿用至今。

美国人如何庆祝感恩节

节日最重要的环节是家庭晚宴。父母、子女、祖父母、兄弟姐妹、朋友及其他亲近的人齐聚一桌。 有些家庭会一起准备晚餐：有人负责烤火鸡，有人负责配菜，还有人带来甜点。通常每位宾客都会带来自己每年都会准备的传统菜肴。

在许多家庭中，晚餐开始前，大家通常会轮流表达自己心怀感激之事。这可以是一段简短的发言、一段祈祷，或者只是简要谈谈这一年中的重要事件。 有些家庭会缅怀那些缺席节日餐桌的人；还有些家庭则会组织小型家庭游戏、翻看老照片，或者一起看电视。

餐桌上通常不仅有火鸡。还会搭配土豆泥、烤红薯、玉米、蔬菜、面包馅、肉汁以及蔓越莓酱。 甜点通常是南瓜派、苹果派或山核桃派。每个家庭都有自己的秘方，因此菜单会因所在州、家庭背景以及主人的口味而大不相同。

另一项重要的传统是帮助那些需要支持的人。在节日来临前夕，慈善组织和志愿者会分发食品包、组织免费午餐，并为那些无力承担节日晚餐的人筹集资金。 在许多城市，餐馆、教堂和社区中心都会为独居者、无家可归者以及低收入家庭准备节日餐点。

游行、美式橄榄球和节日娱乐活动

美国的感恩节早已不仅是一个家庭节日，更演变为一场包含电视直播、游行和体育赛事的大型盛事。其中最著名的传统之一便是纽约的梅西百货游行。 该游行于1924年首次举办。当时，身着节日盛装的员工、音乐家以及动物园的动物们穿行于城市街道，而该活动当时被称为圣诞游行。

后来，以热门动画、漫画和电影角色为造型的巨型热气球成为了该活动的主要标志。每年，这些热气球都会由管乐队、舞蹈团、装饰花车以及艺术家的表演相伴前行。 游行通过电视直播，成千上万的人涌上纽约街头观看。对许多美国人来说，观看这一盛况已成为感恩节早晨的固定环节。

同样广受欢迎的节日元素是美式橄榄球。这一天，美国国家橄榄球联盟（NFL）的比赛照例举行。 感恩节的橄榄球比赛历史悠久：早在20世纪初，职业橄榄球队就在这一天进行比赛，后来比赛转播逐渐成为节日节目中不可或缺的一部分。家庭可以在准备晚餐时或饭后观看橄榄球比赛。 另一项传统是圣诞购物季的正式开启。 感恩节后的第二天被称为黑色星期五。此时，各家商店会推出大幅折扣，消费者也开始积极选购圣诞礼物。对许多美国人来说，这是全年最繁忙的购物日之一。

美国总统如何“特赦”火鸡

感恩节最著名且最有趣的传统之一，就是在白宫举行的特赦火鸡仪式。 在节日来临前夕，美国总统会参加一场特别活动，期间会象征性地将一只或几只火鸡赦免，使其免于成为节日晚宴的菜肴。仪式结束后，这些火鸡会被送往它们今后生活的地方。

这一传统的历史可分为几个阶段。1947年，全美火鸡生产者联合会首次正式向哈里·杜鲁门总统赠送火鸡。 在随后的几十年里，总统们有时会将获赠的火鸡送回农场，但现代形式的正式特赦通常被认为始于乔治·布什（老布什）总统。 1989年，他主持了一场仪式，该仪式后来成为了一项年度传统。

2026年的仪式于11月24日举行。美国民众为两只火鸡取名为Freedom和Feathers，总统赦免了Freedom。这一事件每年都会吸引媒体的关注，并成为社交媒体上调侃的素材。 尽管带有幽默色彩，但该仪式已成为白宫官方节日日程表的一部分。

为什么感恩节要吃火鸡

火鸡并非一蹴而就地成为美国感恩节的主菜。目前尚无确凿证据表明，1621年的节日盛宴上曾供应过火鸡。 早期记载中提到了野禽、鹿肉和其他食物，但历史学家并不清楚确切的菜单。因此，现代传统并非对那次晚宴的直接复刻。

火鸡的受欢迎程度是逐渐提升的。这种大型禽类非常适合为大家庭烹饪。一只火鸡足以分出许多份，而且肉还可以留到第二天——用来做三明治、沙拉、汤或焗菜。 19世纪，火鸡在关于感恩节的烹饪书籍和报纸报道中出现的频率越来越高。

后来，它已成为该节日如此标志性的象征，以至于许多美国人已无法想象没有火鸡的节日晚宴。不过，并非所有家庭都会烹制整只火鸡。 有些人只选择火鸡胸肉、大腿肉，甚至选择其他主菜——火腿、牛肉或素食烤盘。但烤火鸡依然是感恩节最著名的象征。

三款美国感恩节火鸡食谱

若想体验美式节日的氛围，不妨按照其中一种传统食谱来烹制火鸡。 以下是三种风味各异的方案：经典香草烤火鸡、蔓越莓橙汁糖霜火鸡以及卡津风味香料火鸡。 如果整只火鸡对您的聚会人数来说太大，可以根据火鸡的大小调整食谱，或者只用部分部位来烹饪。

1. 经典黄油香草烤火鸡

这是节日餐桌上最受欢迎的菜式之一。肉质多汁的秘诀在于黄油——它能让表皮烤得金黄酥脆——以及香气扑鼻的香草。 可以在火鸡腹中放入洋葱、柠檬和蒜瓣：它们会在烘烤过程中为火鸡增添怡人的香气。这种火鸡非常适合搭配土豆泥、蔬菜和肉汁。

食材：

整只火鸡，重4–5公斤；

150克室温黄油；

4瓣大蒜；

1个柠檬；

1个大洋葱；

几枝迷迭香和百里香；

1汤匙切碎的欧芹；

盐和黑胡椒适量；

2汤匙橄榄油；

250毫升鸡汤或水。

制作方法：

如果火鸡是冷冻的，请提前在冰箱中解冻。 请勿将禽类放在厨房台面上解冻。烹饪前，将火鸡从包装中取出，取出内脏袋，并用纸巾彻底擦干。 将软化的黄油与切碎的大蒜、欧芹、迷迭香叶和百里香混合。 加入盐和黑胡椒。将部分混合物小心地涂抹在胸肉的皮下，剩余部分涂抹在火鸡表面。 将柠檬对半切开，洋葱切成大块。将它们与几枝香草一起塞入火鸡腹腔内。不要塞得太紧：烘烤时空气需要自由流通。 将火鸡胸朝上放入烤盘中。在鸡皮上轻轻刷一层橄榄油。 在烤盘底部倒入高汤或清水。如果不想让鸡皮过快变色，可用锡纸盖住火鸡。 放入预热至165 °C的烤箱中烘烤。 烘烤时间取决于火鸡的重量，因此不仅要看时间，还要参考烹饪温度计。临近烘烤结束时，可揭开锡纸，让表皮变得金黄酥脆。 当肉达到安全温度时，将火鸡从烤箱中取出，静置至少20分钟。 随后将其切成适口大小的块。搭配蔬菜、土豆以及烤盘中剩余的肉汁制成的酱汁一同上桌。

2. 蔓越莓橙汁糖霜烤火鸡

这款菜肴特别适合节日餐桌，因为它将甜美的橙子风味与蔓越莓的微酸完美融合。 糖浆在肉上形成诱人的光亮外皮，而迷迭香则增添了怡人的草本香气。此食谱既可用整只火鸡制作，也可使用火鸡的各部位——如胸肉和腿肉。 为方便起见，下面介绍的是使用火鸡部位的制作方法。

食材：

约2.5–3公斤火鸡，切成大块；

2汤匙橄榄油；

盐和黑胡椒适量；

200毫升蔓越莓汁；

150毫升橙汁；

3汤匙橙子果酱；

1茶匙切碎的新鲜迷迭香；

30克黄油；

150毫升鸡汤；

几枝迷迭香、橙片和一把蔓越莓，用于装盘。

制作方法：

将烤箱预热至200 °C。用纸巾将火鸡块擦干，涂上橄榄油，撒上盐和胡椒粉。将火鸡块皮朝上放在烤盘或大烤盘中。 制作糖浆：将蔓越莓汁和橙汁在小锅中混合。 加入橙子果酱和迷迭香。将混合物煮沸，然后用小火煮约10–15分钟，直到稍微变稠。 将锅从火上移开，加入黄油。搅拌至黄油融化。如有需要，可加入一小撮盐。糖浆应浓稠，但仍需保持足够的流动性，以便用刷子涂抹。 将火鸡放入烤箱，烤约60–70分钟。随后取出烤盘，用部分糖浆刷在火鸡表面。在烤盘底部倒入鸡汤，以防肉汁烧焦。 将火鸡放回烤箱，再烤约20–30分钟，或直至完全熟透。在此期间，可再刷一到两次酱汁。如果表皮变色过快，可用锡纸盖住火鸡。 将烤好的火鸡移至大盘中，涂上剩余的糖浆，静置20–30分钟。用迷迭香、橙片和蔓越莓装饰。烤盘中的汁液可用于制作酱汁。

3. 卡津风味香料火鸡

对于想要摆脱经典奶油风味的人来说，卡津风味是个不错的选择。卡津菜系源于路易斯安那州法语移民的传统，以浓郁的香料和辛辣的风味而闻名。 在这道食谱中，火鸡表面涂抹由红椒粉、大蒜、胡椒和干香草混合而成的调味料。成品香气扑鼻，略带辛辣，外皮金黄酥脆。

食材：

整只火鸡，重4–5公斤；

100克黄油；

3汤匙橄榄油；

2茶匙甜红椒粉；

1茶匙烟熏甜椒粉；

1茶匙干蒜末；

1茶匙干洋葱；

1 茶匙干牛至；

½茶匙卡宴辣椒粉（如果不喜欢辣，可以少放一些）；

盐和黑胡椒适量；

1个洋葱；

1个柠檬；

2–3枝百里香；

200毫升鸡汤。

做法：

将甜辣椒粉、烟熏辣椒粉、干蒜、洋葱、牛至、卡宴辣椒粉、盐和黑胡椒混合均匀。将黄油置于室温下软化。 将约一半的香料混合物加入黄油中，充分搅拌均匀。将剩余的香料与橄榄油混合。这样您将得到两种混合物：一种用于涂抹火鸡皮下的肉，另一种用于涂抹火鸡表面。 用手指小心地将皮与胸肉分离，注意不要弄破皮。将香料黄油均匀涂抹在皮下。在火鸡表面涂抹油和香料的混合物。 将洋葱和柠檬切成大块，连同百里香一起塞入火鸡腹中。将火鸡放入烤盘中，在盘底倒入鸡汤。 放入预热至165 °C的烤箱中，烤至完全熟透。如果表皮颜色过深，可用锡纸盖住。临近出炉时可揭开锡纸，以获得酥脆的外皮。 用温度计在胸肉和大腿最厚处测量温度。火鸡烤好后，静置至少20分钟，然后切块。 可搭配玉米、土豆泥或烤蔬菜一起食用。

如何安全烹饪火鸡

烹饪大型禽类时，切勿急于解冻，也不应仅凭皮色来判断熟度。冷冻火鸡最好在冰箱中解冻。 每4–5磅（约1.8–2.3公斤）的重量，大约需要24小时。例如，体重4–5公斤的火鸡可能需要几天时间，因此应提前开始准备。

切勿将未解冻的火鸡置于室温下解冻：当内部仍处于冷冻状态时，外部部位的温度可能会升高到细菌快速繁殖的程度。 此外，不要在水龙头下冲洗生火鸡——水花可能会将细菌带到水槽、台面和餐具上。

检验熟度的最可靠方法是使用烹饪温度计。胸肉、大腿和翅膀最厚部位的内部温度应至少达到74 °C。 如果火鸡内有馅料，馅料也应加热至该温度。从烤箱取出后，应让火鸡静置约20分钟：这样不仅更容易切片，肉汁也能在肉中更均匀地分布。

关于感恩节的有趣事实

已知的第一场晚宴持续了三天。 1621年秋天在普利茅斯举行的丰收庆典，并非像现代感恩节那样仅有一天的宴席。根据历史记载，那场庆典持续了三天。

火鸡并非首次庆典中确证的主菜。 参与者们食用了野味、鹿肉及其他食物，但历史学家并未掌握确切的菜单。供应火鸡的传统形成于更晚的时期。

该节日还有一项拥有近百年历史的专属游行。 1924年，纽约举办了首届梅西百货游行。此后，巨大的热气球便成为了其标志性特色。

节日的日期曾一度引发混乱。 1939年，富兰克林·罗斯福总统将感恩节提前了一周。部分州不同意这一决定，因此连续两年，美国人实际上是在不同的日子庆祝这一节日。

次日便是黑色星期五。 感恩节拉开了美国圣诞前购物热潮中最活跃时期的序幕。商家纷纷推出折扣活动，消费者也开始为冬季节日选购礼物。

这个节日对不同的美国人有着不同的意义。对许多人来说，这是家人团聚和心怀感恩的日子。与此同时，部分原住民则利用这一日期，提醒人们殖民化的后果，并纪念自己社区的历史。

感恩节依然是美国最广为人知的节日之一。几个世纪以来，其传统不断演变：从殖民地时期的丰收庆典，到如今以火鸡大餐、电视游行和橄榄球比赛为特色的大型家庭聚餐。 但其核心理念始终如一——与亲人共度时光，并铭记值得感恩之事。

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