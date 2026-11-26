2026年11月26日星期四，蒙古将庆祝共和国宣告日——这是该国的重要国家节日之一。 1924年的这一天，蒙古正式成为共和国，废除了君主制，并通过了第一部《宪法》。这一节日让人铭记这一历史转折点，它决定了蒙古国家今后的发展方向。

蒙古国的共和国宣告日每年定于11月26日。2026年这一天恰逢星期四。这是官方法定假日：通常当天政府机构、学校及大多数企业均不工作。 蒙古国纪念这一日期是为了纪念1924年的历史事件。当时，该国通过了第一部宪法，并宣布成立蒙古人民共和国。这标志着该国历史上君主制时期的结束，也开启了其政治体制的新阶段。

该节日也被称为共和国日。请勿将其与12月29日庆祝的蒙古独立日混淆。 这两个日期分别与不同的历史事件相关：1924年11月26日宣布建立共和国，而12月29日则纪念该国于1911年恢复独立。

蒙古是如何走向宣布成立共和国的

要理解11月26日的意义，我们需要回溯到20世纪初。1911年，蒙古的政治和宗教领袖利用中国清朝的衰弱，宣布脱离中国独立。 蒙古的宗教领袖博格多·格格恩被推举为博格多汗，成为国家元首。然而，该国的独立地位依然岌岌可危。1919年，中国军队再次占领了蒙古。 1921年爆发了人民革命，此后该国逐渐恢复了自主管理。在这些事件中，得到苏维埃俄罗斯支持的蒙古革命力量发挥了重要作用。

革命后，布格德汗名义上仍为国家元首。但其权力已受到限制，政治影响力逐渐转移至革命政府手中。1924年5月20日布格德汗去世后，关于未来政体的议题变得尤为紧迫。 当时，蒙古当局决定废除君主制，建立共和国。 1924年11月，首届大国民议会召开——这一代表机构审议并通过了新宪法。11月26日，该文件获得通过，蒙古正式宣布成立人民共和国。

为何第一部宪法如此重要

1924年宪法是蒙古历史上第一部宪法。它确立了新的国家政体形式，并界定了政治体系的基础。君主制被废除，国家被宣布为拥有代议制政府的共和国。

该文件还规定了国家机关的运作原则，并确立了新的政治规则。 特别是，它规定了建立国家行政管理体系，其中大国民议会发挥着重要作用。对蒙古而言，这是从传统君主制向新政治体制的过渡。

与此同时，必须注意其历史背景。蒙古人民共和国在苏联的重大影响下发展，并最终成为社会主义国家。当时的政治体制与现代民主相去甚远。 因此，宣布成立共和国虽是国家建设的重要阶段，但并不意味着出现了完全不受外部影响的政治体系。1940年、1960年和1992年，该国相继通过了新版宪法。 1992年宪法具有特殊意义，它在从社会主义体制和平过渡后确立了民主议会制。正是这部宪法成为了现代蒙古的法律基础。

如何庆祝共和国成立日

11月26日，蒙古国将举行一系列以国家历史为主题的官方及文化活动。 庆祝活动的重要组成部分是官方仪式，期间人们会纪念共和国的宣告成立以及首部《宪法》的通过。政府代表发表讲话、主题会议和历史活动通常会配合这一纪念日举行。

在首都乌兰巴托及其他城市，会组织一系列纪念蒙古国家建立的活动。 这些活动包括展览、讲座、文化节目及座谈会，旨在讲述国家走向现代政治体制的发展历程。博物馆和教育机构则借此契机，回顾1920年代的重要历史事件。

对蒙古人来说，这也是一个回顾本民族历史、传统以及参与国家建立的人们的契机。在庆祝活动中，人们会使用国家象征、奏响国歌并进行文化表演。 一些社区通过传统游戏和民族服饰参与庆祝活动。例如，人们可以看到蒙古传统服饰德勒（deel）——一种带有宽腰带的传统长袍。在其他重要的民族节日期间，人们也会穿着这种服饰。

蒙古传统与趣闻

德勒是一种拥有数百年历史的服饰。 这是男女皆宜的蒙古传统服饰，其特点是长袖、高领和宽腰带。 其剪裁和装饰会因地区和场合的不同而有所差异。在重要的家庭聚会、民族节日和文化仪式上，人们都会穿戴德勒。

沙盖——一种传统的骨骰游戏。 游戏使用绵羊或山羊的小腿骨，玩家将骨块抛掷、捡拾，并用于各种游戏。沙盖历史悠久，至今仍是蒙古文化的重要组成部分。在家庭聚会和民间庆典上，常能见到这种游戏的身影。

11月26日并非现代意义上的独立日。 这一日期专门纪念共和国的宣告成立以及首部宪法的通过。蒙古恢复独立则在12月29日单独庆祝。 1911年，该国宣布脱离清朝独立，同年年底正式确立了新的国家地位。

蒙古拥有悠久的建国传统。 其历史并非始于1924年。 早在13世纪，成吉思汗就统一了蒙古各部落，建立了大蒙古帝国。因此，宣布成立共和国并非蒙古国家建设的开端，而是其后续发展中的重要阶段。

1992年《宪法》确立了新的政治体制。 在20世纪90年代初经历和平民主转型后，蒙古摒弃了一党制社会主义模式。新宪法将该国定性为实行议会制管理的民主共和国。

11月26日在蒙古是休息日吗

是的，共和国宣告日被定为国家法定节假日和官方休息日。2026年，该节日恰逢11月26日星期四。对大多数居民而言，这一天是休息日，学校、政府机构及大部分企业均暂停营业。

这一节日不仅具有历史意义，还具有象征意义。它提醒人们蒙古从君主制向共和制过渡的历史，以及奠定新国家体制基础的首部宪法。 对该国而言，这是有助于铭记通往现代国家建设这一艰难历程的重要纪念日之一。

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