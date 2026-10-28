2026年10月28日节日——国际动画日：最早的动画片是如何诞生的

每年10月28日，全世界都会庆祝“国际动画日”——这是一个属于动画片、手绘故事以及让静止图像动起来的艺术的节日。 该节日始于2002年，旨在引起人们对动画以及那些通过绘画、木偶、橡皮泥和计算机技术创作动画的人们的关注。 这一日期源于1892年在巴黎发生的一起事件，该事件在动画艺术史上具有重要意义。

国际动画日每年定于10月28日。2026年，这一天将落在星期三。 这一节日不仅献给孩子们观看的动画片，更涵盖整个动画产业：从短篇原创作品到长篇电影、广告片、音乐录影带及视觉特效。 该节日的发起者是国际动画电影协会（ASIFA）。该组织于2002年创立了这一节日，旨在向各国推广动画艺术，并展示这种艺术形式的丰富多样性。 其初衷并非是为了再举办一个大型电影节，而是为了让动画艺术更贴近广大观众。 因此，电影院、文化中心、教育机构、艺术家、动画师以及所有对动画感兴趣的人士均可参与庆祝活动。

据ASIFA介绍，随着时间的推移，这一节日已扩展至数十个国家。 各地城市纷纷组织放映活动、创作者见面会、讲座及大师班。部分活动聚焦于经典作品，部分则向观众推介新锐创作者、实验性技法及短片。

为何选择10月28日作为纪念日

这一日期与法国发明家埃米尔·雷诺有关。1892年10月28日，他在巴黎格雷万蜡像馆首次公开展示了通过其发明——光学剧场（Théâtre Optique）——呈现的动态绘画图像。 这一事件被视为动画史上的关键里程碑之一，因为观众在屏幕上看到的不再只是孤立的画作，而是能产生运动感的一系列连续画面。

在此之前，雷诺就已经在研发能够让画作“活起来”的装置。1877年，他发明了“普拉克西诺斯科普”（praxinoscope）——一种通过快速切换图像来呈现动态效果的光学仪器。 随后，这位发明家完善了自己的技术，并创造了“光学剧场”。他于1888年为该发明申请了专利，四年后向公众展示了被称为“光影哑剧”的绘画表演。

这是银幕动画发展历程中的重要一步。雷诺不仅展示了一系列短暂的循环动作，更试图通过角色和布景来讲述故事。正因如此，他的作品常被视为现代动画片的早期先驱。 为纪念这一事件，国际动画电影协会（ASIFA）将10月28日定为国际动画日。

光学剧场的运作原理

雷诺的发明远比普通的那种画面快速切换的玩具要复杂得多。为了放映，他使用了一条绘有手绘动作阶段的细长柔性胶片。 胶带上设有特殊的孔洞，图像通过一套由镜子和透镜组成的系统，从而投射到屏幕上。单独的投影可以显示静止的背景，角色则在背景上移动。

雷诺亲自操控该装置，并能调节放映速度。这使他比许多早期光学玩具更能掌控故事的发展。他可以正向或反向移动胶带，从而调整场景的展开顺序。 放映时配有专为演出创作的音乐。

观众们纷纷来到格雷文博物馆，一睹这一新奇的景象。当时，现代意义上的电影尚未成为一种常见的娱乐方式，因此在银幕上看到会动的绘制角色，给人们留下了深刻的印象。 “光影哑剧”的放映一直持续到1900年。 雷诺现存的两部作品——《可怜的皮埃罗》和《小木屋周围》——让我们得以一窥他当时动画作品的样貌。

国际动画日的庆祝方式

各国庆祝该节日的方式各不相同。最常见的形式是举办动画电影特别展映。 观众既能欣赏到知名作品，也能看到独立创作者的短片、学生作品以及实验性项目。此类展映活动让观众得以领略艺术家们在处理动作、色彩、音乐和故事方面展现出的丰富多样性。

另一种受欢迎的形式是大师班。参与者可以尝试创作自己的短篇动画、绘制角色、拍摄逐帧动画，或者用橡皮泥和纸张进行创作。 这并不总是需要复杂的设备：有时只需一部智能手机、一个简单的应用程序和几十张草图就足够了。此类课程有助于人们理解，即便是短短一个场景，也需要投入多少时间和精力。

此外，还会举办草图、分镜、角色设计和背景画的展览。参观者可以见证创意从最初的草图到最终成片的演变过程。 在讲座中，动画师们会讲述电影制作过程、风格探索、角色创作以及技术挑战。而专业交流会则帮助创作者们分享经验，并了解其他国家同行们的作品。 ASIFA致力于促进动画电影的国际交流，让观众能够探索不同文化背景下的作品。因此，该盛会没有统一且强制执行的剧本。每个国家的节目安排均由当地组织、艺术家和文化机构共同策划。

关于动画的有趣事实

最早的动画放映出现在现代动画片问世之前很久。 早在电影出现之前，发明家们就已开始尝试利用光学装置来营造运动的错觉。他们通过快速切换画面、镜子和光线来实现这一效果。这些实验为各种动画和电影技术的发展奠定了基础。

过去，动画画面必须手工绘制。 在传统的手绘动画中，艺术家们会准备大量画面，每一幅都与前一幅略有不同。当这些画面快速连续播放时，便会产生连续运动的错觉。 仅几秒钟的完成场景，就可能需要数十甚至数百张单独的画稿。

动画不仅仅是绘画。 动画片可以通过多种方式制作：利用玩偶、橡皮泥、纸质模型、沙子、实物以及计算机图形。 在逐帧动画中，创作者会拍摄物体，稍作调整其位置，然后拍摄下一帧。当这些帧按顺序播放时，物体仿佛自行移动一般。

动画无需台词也能讲述复杂的故事。 有些电影没有对话，但角色的情感通过动作、色彩、音乐和富有表现力的细节得以传达。这种手法使不同国家的观众无需翻译就能理解故事。正因如此，动画已成为一种广受欢迎的国际文化交流形式。

一部动画片的制作需要整个团队的协作。 除了动画师，编剧、导演、角色设计师、灯光师、剪辑师、作曲家和配音演员都可能参与其中。 在大型项目中，每个阶段可能由不同的团队负责。即使是简短的场景，在呈现在屏幕上之前，也往往要经过多个制作阶段。

动画的应用并不局限于电影院。它被广泛应用于电子游戏、广告、教育素材、音乐录影带和科学可视化领域。 借助动画，可以展现用普通摄像机难以拍摄的过程，例如行星的运动、细胞的活动或技术设备的结构。因此，这种艺术形式融合了创造力、技术与科学。

如何参与庆祝

要庆祝国际动画日，并不一定非得是艺术家或从事电影行业。最简单的方式就是观看一部以前没时间看的动画电影，或者去发掘独立创作者的作品。 也可以和朋友或家人一起举办家庭电影之夜，讨论自己喜爱的角色是如何创作出来的。

另一种选择是尝试制作自己的短篇动画。为此，可以在笔记本上画几帧画面，用纸片人偶制作动态场景，或者利用日常物品拍摄短视频，在每帧之间调整它们的位置。 即便是简单的练习，也能帮助你理解运动错觉是如何形成的。如果你想加入专业圈子，不妨在自己所在的城市或网上寻找放映会、展览和大师班。 各国的组织者都会公布10月28日及前后几天的活动安排。关于国际倡议的信息由ASIFA及其各国分会发布。

国际动画日提醒我们，每部动画片背后都凝聚着许多人的创意、辛勤劳动和想象力。 从埃米尔·雷诺的手绘动画到现代计算机图形，动画艺术虽在不断演变，但其核心原则始终如一：静止的画面可以活过来，并讲述故事。

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