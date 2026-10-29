2026年10月29日——土耳其共和国日：这一国家节日的由来

每年10月29日，土耳其都会庆祝“共和国宣告日”——这是该国最重要的国家节日之一。 正是在1923年的这一天，议会正式宣布土耳其成立共和国，并选举穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克为首任总统。2026年，该国将迎来这一事件的103周年纪念日。 街头悬挂着土耳其国旗，举行隆重的仪式、音乐会和游行，到了晚上，许多城市还会举办庆祝活动并燃放烟花。

共和国日（土耳其语称为Cumhuriyet Bayramı）与那些彻底改变该国历史的事件密切相关。 在20世纪20年代初之前，这些领土上存在着奥斯曼帝国——一个拥有数百年历史、由苏丹统治的国家。 然而，第一次世界大战后，该帝国陷入了深刻危机，其领土成为各方势力争夺的对象。 为应对外国干涉和瓜分领土的图谋，民族解放斗争由此展开，穆斯塔法·凯末尔成为这场斗争的主要领导者之一。

随着这场斗争主要阶段的结束，土耳其领导层开始致力于建立一个新国家。 1922年11月1日废除苏丹制成为重要一步。这意味着苏丹不再担任国家元首，尽管最终的政体形式仍需通过政治决策来确定。 1923年7月，《洛桑和约》签署，该条约确立了国际社会对土耳其新政治体制和边界的承认。同年10月13日，安卡拉正式成为该国首都。

1923年10月29日，国家政体问题最终尘埃落定。 当天，土耳其大国民议会对宪法法案进行了修订，并宣布成立共和国。从那时起，土耳其成为一个通过选举产生国家元首的国家，而非遵循君主制原则将权力世袭。 同日，穆斯塔法·凯末尔被一致推选为共和国首任总统。现代土耳其共和国的历史便由此拉开序幕。

为什么共和国对土耳其如此重要

宣布建立共和国不仅仅只是国家名称的变更。它象征着对君主制的摒弃，以及向新政治体制的过渡。 人民主权原则——即国家权力的源泉在于人民——成为了共和国官方理念的核心。正是这一原则，成为了新国家建设项目的重要象征之一。

穆斯塔法·凯末尔（后被尊称为阿塔图尔克）在共和国的建立过程中发挥了重要作用。他领导了民族解放斗争，成为首任总统，并主导了大规模的政治和社会变革。 在随后的几年里，该国对治理体系、教育、立法以及社会生活的其他领域进行了改革。其中一部分改革旨在建立世俗国家，并参照欧洲模式对国家机构进行革新。

与此同时，从帝国向共和国的转型并不意味着国家的所有问题都立即消失了。新国家不得不建立自己的机构，克服战争的后果，并确定自己在世界上的地位。 因此，10月29日这一天，土耳其人不仅纪念共和国宣告成立的时刻，也纪念此前为之进行的斗争。对许多公民而言，这一天是缅怀那些参与独立战争的人们，以及纪念新国家建立的日子。

穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克是谁

穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克是土耳其现代史上最具影响力的人物之一。他既是军事指挥官，也是政治领袖，在第一次世界大战后领导了民族解放斗争。 土耳其共和国的建立及其成立后的最初几十年，都与他的名字紧密相连。1923年10月29日，他成为该国首任总统。

在他执政期间，土耳其经历了一系列大规模改革。 特别是，1924年废除了哈里发制度，随后对教育体系、法律体系和文字体系进行了改革：1928年，土耳其语在官方使用中从阿拉伯字母转为拉丁字母。 这些变革对国家机构和公民的日常生活产生了深远影响。与此同时，改革由上而下推行，并伴随着政治限制，因此历史学家将这一时期置于共和国建立的更广泛背景中加以考察。

“阿塔图尔克”（意为“土耳其之父”）这一姓氏，是穆斯塔法·凯末尔于1934年根据通过的《姓氏法》所获的。 如今，在土耳其的政府机构、学校及其他公共场所，随处可见他的肖像。在共和国日当天，人们会前往阿塔图尔克的纪念碑前，而官方代表团则会在纪念碑前献花。 尽管人们对其政治遗产的某些方面评价不一，但他依然是该国建立共和国的象征。

土耳其如何庆祝共和国日

庆祝活动遍布全国——从大城市到小城镇。民居、政府机构、学校和街道上都悬挂着国旗。 这些日子里，红色底色上缀有白色新月和星星的国旗随处可见，出现在阳台、商店橱窗、汽车和公共广场上。为庆祝这一节日，人们还会制作海报、举办音乐会以及以共和国历史为主题的展览。

其中一项传统是举行有政府官员、军人、社会组织代表及当地居民参加的正式仪式。在首都安卡拉，阿塔图尔克陵——阿尼特卡比尔——占据着特殊地位。那里会举行纪念活动并献上花圈。 其他城市的共和国创始人纪念碑附近也会举行庆祝活动。此类仪式既缅怀历史事件，又重申国家独立的重要性。

学校在庆祝活动中发挥着重要作用。学生们准备表演、朗诵诗歌、歌唱、参与主题剧目演出，并讲述国家历史。在一些城市，还会举行游行、大游行、音乐团体演出和舞蹈活动。 地方政府和文化机构会组织音乐会，到了晚上，灯光秀和烟花表演可能会为庆祝活动锦上添花。具体的活动安排因城市和年份而异，因此庆祝形式并非处处相同。

对许多土耳其人来说，这一天也具有家庭意义。人们涌向市中心广场，在城里漫步，参加音乐会或观看节日游行。部分市民则在家中庆祝，用国旗装饰阳台和窗户。 在大城市，特别是伊斯坦布尔和安卡拉，主要街道上可能会人潮涌动，由于大型活动，交通路线会暂时调整。

庆祝活动何时开始以及是否放假

共和国日每年定于10月29日，无论当天是星期几。2026年这一天将恰逢星期四。 届时，土耳其将迎来共和国成立103周年。对公民而言，这是官方法定假日，因此政府机构、学校和银行通常不营业。公共交通时刻表可能会有所调整，特别是在举行阅兵或其他大型活动的地区。

庆祝活动从前一天就开始了。根据国家节日的规定，庆祝活动于10月28日下午开始，而10月29日当天则是全天休息日。 此时，各城市正在开展筹备工作，装饰街道并搭建音乐会舞台。商店、咖啡馆、餐厅和旅游景点可按自身时间表营业，因此并非所有场所都会关闭。 如果计划参观热门景点或参加大型活动，建议提前查看当地的活动安排。

关于共和国日的趣闻

这一决定仅用一天就通过了。 1923年10月29日，议会批准了宪法法案的修正案，确立了共和制政体。 穆斯塔法·凯末尔随即当选为总统。这标志着奥斯曼帝国解体后一系列政治变革的最终阶段。

筹备工作一直持续到最后一刻。 据历史记载，10月28日晚，穆斯塔法·凯末尔与同僚们商讨了次日宣布建立共和国的计划。晚饭后，他与伊斯梅特·伊内努一起起草了法案。 这段历史常被提及，以说明在宣布成立共和国前夕，事态发展是多么迅速。

最初，庆祝活动的形式有所不同。 1924年10月29日，首次举行了纪念共和国宣告成立周年纪念日的正式庆典。1925年，议会正式将这一天定为国定假日。 此后，庆祝传统不断发展，出现了规模更大的仪式、音乐会和群众活动。

2023年，土耳其迎来了共和国成立一百周年。 为庆祝这一百年纪念，各方筹备了特别展览、文化节目和庆典活动。 在伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡举行了盛大的海上阅兵，各城市也组织了灯光秀和烟花表演。这一周年纪念日成为人们回顾国家建国历史及其百年发展历程的契机。

国旗和阿塔图尔克的肖像成为这一庆典的象征。 在庆祝期间，人们可以在街头、建筑物、学校和公共机构中看到它们。 国旗象征着国家独立，而首任总统的肖像则让人想起与共和国建立相关的历史事件。这些象征是官方仪式和日常庆祝活动的重要组成部分。

在土耳其境外，人们也会庆祝共和国日。土耳其驻外使领馆及海外侨民社区都会举办庆祝活动。 活动形式因国家而异：可能是官方招待会、音乐会、展览，或是土耳其侨民代表的聚会。此类活动让远离祖国的人们也有机会参与庆祝。

这个节日对今天的土耳其人意味着什么

共和国宣告日不仅是回顾1923年历史事件的契机，也与土耳其当今对国家主权、独立及政治历史的认知密切相关。 对许多公民来说，这一天是向参与民族解放斗争的人们致敬，并缅怀共和国成立的日子。 与此同时，庆祝活动形式多样：对一些人来说，官方仪式是重头戏；对另一些人来说，则是学校活动、音乐会或家庭出游。

每年10月29日，红白相间的旗帜装点着土耳其各座城市，人们聚集在广场上，共同参与庆祝活动。 这一天的历史让人想起从帝国向共和国的转型，以及20世纪初该国发生的巨大变革。 2026年，土耳其将再次庆祝这一日子——届时将迎来共和国宣告成立103周年。

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