2026年10月31日——万圣节：古老的凯尔特节日如何演变为恐怖之夜

每年10月31日，许多城市的街道都会变成恐怖电影的场景：房屋上装饰着蜘蛛网和南瓜，孩子们打扮成幽灵和女巫，大人们则举办主题派对。 如今，万圣节让人联想到服装、糖果和恐怖故事，但它的历史远比现代派对悠久得多。 这一节日的根源可追溯至凯尔特人的仪式，而其名称及部分传统则是在基督教的影响下形成的。

大多数研究者将万圣节的起源与古代凯尔特节日“萨温节”联系在一起。当时生活在今爱尔兰、苏格兰、威尔士以及西欧部分地区的民族都会庆祝这一节日。 “萨温节”一词源自古爱尔兰语。该节日通常在10月底至11月初举行，象征着温暖季节的结束和冬季的开始。

对古代凯尔特人而言，四季更替具有特殊意义。他们主要依靠农耕和畜牧为生，因此收获季节的结束意味着要为寒冷季节做准备——那时食物和光照都会减少。 萨温节是白昼向黑夜过渡的特殊时刻。人们认为，正是在这一时期，世界的常规秩序会发生变化，生者世界与冥界之间的界限几乎变得难以察觉。

根据古老的信仰，在萨温节之夜，逝者的灵魂可以回到自己的家中，而其他超自然生物也会随之出现。 人们相信，幽灵既能帮助生者，也能给他们带来伤害。因此，他们试图讨好这些看不见的客人，为他们留下食物和饮料，并举行旨在保护家园和牲畜的仪式。

大型篝火是庆祝活动的主要环节之一。社区居民聚集在篝火周围，举行仪式，载歌载舞。火焰具有象征意义：它代表着保护、净化，以及漫长冬季来临前的光明。 据一些历史记载，人们会先熄灭家中的炉火，然后从共同的圣火中重新点燃，以此将圣火的象征性庇护带入自己的家中。

此外还有变装的传统。 人们会穿上动物皮毛、戴上面具或身着奇装异服。关于这一习俗的一种解释与对灵体的信仰有关：伪装的目的是为了不引起灵体的注意，或不让它们认出人类。 同时需要明白的是，古代仪式的确切含义并不总能被完全还原：部分信息源自后世的记载和传说。 就这样，萨温节成为了一个融合了丰收季的结束、对逝者的追思、对冬天的恐惧以及对来世信仰的节日。

古老节日如何获得基督教名称

随着基督教在不列颠群岛的传播，古老的当地习俗逐渐与教会节日并存。部分传统并未在一夜之间消失，而是与新的宗教实践融合在了一起。 正是如此，各种习俗逐渐融合，最终形成了现代万圣节的基础。在这过程中，诸圣节发挥了重要作用。公元8世纪，教皇格里高利三世将该节日的庆祝日期移至11月1日。 这一天，信徒们会纪念所有圣人——无论是有名望的，还是那些名字未被列入教会历的。后来，这一庆祝活动扩展到了整个西方教会。

紧随其后的11月2日，后来成为了“诸圣徒纪念日”——为逝者灵魂祈祷的日子。这一节日的设立传统上与10至11世纪之交克吕尼修道院院长奥迪隆的活动有关。 由此，教会历中便出现了一个专门用于纪念圣人和亡者的时期。但“万圣节”（Halloween）这一名称究竟从何而来？它源自基督教。“All Hallows' Eve”在英语中意为“万圣节前夕”。 在古英语中，“hallow”一词意为“圣人”或“圣地”。随着时间的推移，该词组简化为“Hallowe’en”，随后演变为如今的拼写形式“Halloween”。

因此，这个节日的名称与基督教传统有关，而其古老的根源则与萨温节（Samhain）相关。 几个世纪以来，这些习俗相互交融，最终使10月31日这一晚成为了民间信仰、教会历法和当地仪式交汇的夜晚。

杰克与魔鬼——这一传说为世界带来了南瓜灯

万圣节最著名的象征之一，便是那只被雕刻出眼睛、鼻子和诡异笑容的南瓜。人们称之为“杰克灯”，或称Jack-o'-lantern。 这一形象源自一个古老的爱尔兰传说，讲述了一位成功智胜魔鬼的男子。这个故事有几个版本，但最广为流传的是关于一个名叫杰克的吝啬且狡猾的男子。 有一次，他遇见了魔鬼，并邀请对方共饮。到了结账的时候，杰克却不愿花自己的钱。他提议让客人变成一枚硬币，用来支付酒水费用。

魔鬼同意了。刚一变成硬币，杰克便将它放进了口袋，而口袋里正好放着一枚银十字架。正因如此，这股邪恶力量失去了恢复人形的能力。 为了脱身，魔鬼不得不承诺不会把杰克的灵魂带进地狱。直到那时，杰克才放他离开。时光流逝，杰克去世了。然而，由于他生前罪孽深重，天堂里没有他的容身之处。 他也没能进入地狱：魔鬼信守承诺，拒绝接纳他。取而代之的是，魔鬼扔给他一粒火种，好让他能在黑暗中照亮前路。

杰克将那块炭火放进一个空芜菁里，据说从那以后，他就一直游荡在世间，不得安宁。于是，传说中提灯的杰克形象便由此诞生，并成为了万圣节的主要象征之一。 后来，在爱尔兰和苏格兰，人们开始在芜菁、甜菜和土豆上雕刻恐怖的面孔，并在里面放上蜡烛或火种。这些灯笼被摆放在门前和窗边，以驱赶恶灵和杰克本人。 当爱尔兰和苏格兰移民来到北美时，他们将这一习俗带到了那里。在那里，芜菁逐渐被南瓜所取代——南瓜个头更大、质地更软，而且雕刻起来要方便得多。

值得注意的是，关于杰克的传说纯属民间传说，并非历史事实。其已知的书面版本始于19世纪。 然而，正是这个传说让南瓜灯获得了其令人毛骨悚然的名称，并在节日庆典中占据了特殊地位。

为什么万圣节要挨家挨户讨糖

现代的“不给糖就捣蛋”（trick-or-treat）传统——即孩子们穿着戏服挨家挨户讨要糖果——也有更早的欧洲前身。其中一种习俗被称为“souling”。 在中世纪的英格兰和爱尔兰，穷人们会在万圣节前夕和万灵节前夕挨家挨户地走动，讨要所谓的“灵魂饼”——soul cakes。 作为回报，他们承诺会为房主已故的亲人祈祷。

后来，在某些地区，这一传统被孩子们继承下来。他们也会去邻居家，唱歌、诵经或表演小剧目，希望能得到食物或钱。 在其他地区，则存在一种名为“mumming”或“guising”的变装游行习俗。

这种习俗的现代形式形成得要晚得多，特别是在北美。 19世纪末至20世纪初，这一庆祝活动逐渐演变为一种公众娱乐活动。二战后，随着糖果和儿童服装的生产变得更加普及，“不给糖就捣蛋”（trick-or-treat）在美国得到了广泛传播。 如今，孩子们会敲门并高呼“Trick or treat！”。这句话可以翻译为“不给糖就捣蛋！”。 房主通常会给孩子们糖果，而根据这一传统中戏谑的逻辑，如果拒绝，可能会招致一些小恶作剧。当然，在现代的庆祝活动中，这更多是一种游戏，而非真正的威胁。

万圣节如何成为恐怖电影的节日

若没有电影，很难想象现代万圣节的模样。正是电影不仅将其打造成了一个充满服装和糖果的民间节日，更使其成为真正的恐惧文化象征。 女巫、幽灵、戴面具的狂人、废弃的房屋和昏暗的街道，这些标志性意象每年十月底都会重返银幕。

当然，早在现代恐怖片出现之前，电影就已经涉足万圣节这一主题了。 例如，1952年迪士尼推出了短篇动画《不给糖就捣蛋》（Trick or Treat），片中唐老鸭与侄子们一起庆祝万圣节，并遭遇了一位女巫。 而1966年，电视上播出了动画特别节目《查理·布朗，这是大南瓜》（It's the Great Pumpkin, Charlie Brown）。该片讲述了莱纳斯期待“大南瓜”现身的故事——这个传说中的角色据说会在万圣节之夜飞来。 这些作品不仅将万圣节展现为一个令人恐惧的节日，更将其作为儿童文化的一部分呈现出来。

然而，该类型的真正转折点是约翰·卡彭特导演的电影《万圣节》，该片于1978年上映。 剧情围绕迈克尔·迈尔斯展开——这位危险的连环杀手在万圣节之夜重返故乡小镇。 他戴着白色面具的形象，成为了“砍杀片”（即罪犯追杀并杀害受害者的恐怖电影）这一类型中最著名的形象之一。

卡彭特的这部影片不仅取得了商业上的成功，还影响了恐怖片日后的发展。 它为10月31日赋予了独特的氛围：昏暗的街道、儿童的装扮、装饰一新的房屋，以及一种感觉——在寻常的节日喧嚣之下，可能潜藏着危险。 此后，该片衍生出众多续集，而迈克尔·迈尔斯本人也成为了恐怖电影中最具标志性的角色之一。

此后，万圣节成为许多其他电影情节的重要组成部分。 在《惊声尖叫》系列中，节日面具和服装成为了“恐惧游戏”的一部分；而在电影《魔幻奇缘》中，则向观众展现了这个节日更具童话色彩和喜剧效果的一面。 《圣诞惊魂》将万圣节的美学与圣诞氛围融为一体，而《卡罗琳的噩梦世界》则呈现了一部既惊悚又深受儿童和成人喜爱的童话故事。

得益于电影，万圣节拥有了属于自己的视觉语言。 观众开始将其与黑暗的剪影、蜡烛、蛛网、南瓜、骷髅和恐怖面具联系在一起。而热门电影中的角色也成为了节日派对上最常见的装扮选择之一。

如今人们如何庆祝万圣节

美国和加拿大是庆祝万圣节最盛大的国家。在这些国家，人们会提前为10月31日做准备：装饰房屋、庭院和商店，购买服装，组织主题活动。 一些房主将自家院子打造成完整的恐怖场景，布置机械骷髅、人造坟墓、蛛网和灯光效果。对孩子们来说，“不给糖就捣蛋”仍是主要的娱乐活动。 他们身着戏服穿梭于街头，收集糖果，并比拼谁能获得最多的糖果。成年人则举办派对、最佳装扮比赛、恐怖电影放映会和主题晚宴。

在爱尔兰——该节日大部分传统源自于此——万圣节也占有特殊地位。那里会举办化装游行、节日庆典和街头活动。 传统美食中包括“巴姆布拉克”（barmbrack）——一种加入干果的甜面包，过去人们会在其中烘烤小物件以占卜未来。据传说，若在面包中发现首饰或其他符号，便能预示此人未来的命运。

在墨西哥，10月底至11月初会庆祝“亡灵节”（Día de los Muertos）。由于其中充满鲜明的骷髅和颅骨形象，人们常将其与万圣节混淆，但这其实是一项拥有独特历史与意义的独立传统。 家人会为逝者设立家庭祭坛，用万寿菊、照片、蜡烛以及逝者生前喜爱的食物来装饰。 这与其说是恐怖的节日，不如说是纪念、关爱以及代际纽带的象征。

在英国，万圣节还伴随着化装舞会、房屋装饰以及孩子们挨家挨户讨糖的活动。 与此同时，这里还保留着其他秋季习俗，特别是点燃篝火的传统以及11月5日庆祝“盖伊·福克斯之夜”的活动。这些活动虽起源各异，但在日历上却紧邻而至。

在乌克兰，万圣节也已成为秋季娱乐日历中引人注目的组成部分。各大城市会举办化装舞会、主题节庆、寻宝活动、电影放映和摄影活动。 咖啡馆和餐厅用南瓜、蜘蛛网和蜡烛装饰室内，商店则提供符合该主题风格的糖果和装饰品。 对许多人来说，这首先是一个借口，可以在当晚变身，与朋友共度时光，并为平凡的秋日增添一丝神秘色彩。

与此同时，人们对这一节日的态度各不相同。一部分人将其视为一种欢乐的文化传统，另一些人则因宗教信仰而不予支持，或认为它与乌克兰文化格格不入。因此，是否参与庆祝活动，由每个人自行决定。

关于万圣节，你可能不知道的有趣事实

1. 最初，灯笼并不是用南瓜雕刻的。

在爱尔兰和苏格兰，人们使用芜菁、甜菜和其他根茎类蔬菜来制作灯笼。这些蔬菜比南瓜小得多且更坚硬，因此在上面雕刻恐怖的面孔并不容易。 我们熟悉的南瓜灯是在北美才流行起来的。

2. 黑色和橙色具有象征意义。

橙色与秋季丰收、南瓜和火焰相关联，而黑色则象征着黑暗、死亡和一年之末。二者结合，共同构成了这个节日标志性的色彩组合。

3. 万圣节曾被称为“诸圣节前夜”。

现代名称“Halloween”源自英语“All Hallows' Eve”，即诸圣节前夕。 随着时间的推移，这个冗长的词组被简化，名称也演变成了今天我们所熟悉的模样。

4. 在古老的万圣节传统中，人们会尝试占卜未来。

在苏格兰和爱尔兰，曾有关于爱情和婚姻的占卜习俗。 例如，姑娘们会将苹果削成一条长条状的果皮，然后将其从肩后抛出。据说根据果皮落地后的形状，可以推测出未来丈夫名字的首字母。

5. 苹果成为万圣节娱乐活动的一部分并非偶然。

“捞苹果”游戏——即参与者试图用牙齿从装有水的碗或桶中捞出苹果——有着悠久的欧洲渊源。 它与占卜传统及秋季庆典息息相关。如今，这已成为主题派对上的一项经典娱乐活动。

6. 在美国，万圣节已发展成为一个庞大的产业。

服装、装饰、糖果、饰品以及主题活动每年都构成了一个规模巨大的市场。 美国人每年为准备这个节日花费数十亿美元，而商店早在10月31日之前很久就开始销售万圣节商品了。

7. 万圣节的服装并不一定非要吓人。

最初，变装与关于鬼魂和冥界的民间信仰有关。 如今，人们会打扮成任何角色：从吸血鬼和女巫，到电影英雄、歌手、政治家、卡通人物，甚至食物。关键在于造型独特且富有想象力。

8. 墨西哥有一个节日，常被误认为是万圣节。

亡灵节（Día de los Muertos）于11月1日和2日庆祝。尽管骷髅和骸骨的形象相似，但这其实是墨西哥独有的传统。 其核心理念是缅怀已故亲人，追忆他们的一生，并通过家庭祭坛、照片、鲜花和供品，象征性地邀请他们回家。

9. 最著名的万圣节电影之一是以低成本拍摄的。

约翰·卡朋特1978年的经典恐怖片《万圣节》取得了巨大成功，尽管以电影行业的标准来看，其预算相当有限。 迈克尔·迈尔斯的面具是利用演员威廉·谢特纳的面具改造而成的，经过重新上色并调整了外观。就这样，恐怖电影中最著名的形象之一诞生了。

10. 万圣节有其独特的“恐怖”美食文化。

除了糖果和甜点外，各国还会制作特殊的秋季佳肴。 在爱尔兰，人们喜欢吃巴姆布拉克（barmbrack）——一种加入干果的甜面包；在美国，则是南瓜派； 而在许多欧洲国家，人们会在10月底至11月初制作与秋季丰收及祭奠传统相关的菜肴。

为什么万圣节至今仍广受欢迎

几千年来，万圣节经历了漫长的演变：从古代庆祝丰收结束的节日，演变为如今与化装、糖果和恐怖电影紧密相连的夜晚。 其中融合了凯尔特人的信仰、基督教的节日、爱尔兰传说、美国大众文化以及现代娱乐产业。

其受欢迎的原因很简单：这个节日让人能在一个夜晚改变惯常的形象，扮演童话或恐怖角色，并安全地体验一番恐惧。 这里既有专为孩子们准备的糖果，也有面向成人的派对，还有那些代代相传的古老传说。

而那盏雕刻着微笑的南瓜灯则提醒着我们：在现代装饰的背后，隐藏着一段历史——这段历史早在电影院、主题服装和色彩鲜艳的糖果包装出现之前就已开始。

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