苏格兰首席大臣约翰·斯温尼在阿伯丁举行的苏格兰民族党（SNP）会议上表示，争取举行第二次独立公投的运动已经开始。《卫报》报道称，SNP计划启动全国性“选择苏格兰”倡议，以说服苏格兰居民相信脱离英国的益处。

“选择苏格兰”运动

斯温尼称，“选择苏格兰”是SNP历史上构思最周密的运动。根据他的说法，该运动将获得一笔六位数资金的支持。这项倡议旨在就苏格兰退出联盟形成社会共识。

斯温尼还在会议上表示，独立支持者的条件正变得更加有利。与此同时，他无权自行宣布举行新的公投：要举行投票，需要获得威斯敏斯特政府的同意。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

押注选举

SNP代表认为，威斯敏斯特出现没有议会多数席位的议会，可能是通向新公投最现实的道路。在这种情况下，民族主义者认为，他们能够在组建未来进步派政府中发挥关键作用，并在谈判中提出举行新投票的问题。

SNP目前在英国议会拥有8名议员。副首席大臣珍妮·吉尔鲁斯表示，该党将支持提前举行大选，因为这可能会激发独立运动。议员拉拉·伯德认为，如果选举结果接近，SNP可能与威斯敏斯特的下一届政府就再次举行公投进行谈判。

Electoral Calculus最新模型预测，工党将以微弱优势获胜，SNP将获得28个席位，尽管此前的民调认为该党可能取得更高的成绩。英国首相安迪·伯纳姆则敦促苏格兰政府专注于实际问题，特别是生活成本危机，而非宪法问题。

关注我们在