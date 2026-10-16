在泰国曼谷，世界银行集团行长阿贾伊·班加表示，该机构力争在2026至2030财年为关键矿产领域项目提供190亿美元融资。Channel NewsAsia报道。

班加在国际货币基金组织和世界银行年会全体会议期间宣布了这一目标。据他介绍，世界银行计划在五年内将其关键矿产业务规模扩大五倍。

融资目标

新的“金属与矿产”实施计划规定，在2026至2030财年为关键矿产提供190亿美元融资。相比之下，2021至2025财年的融资额为36亿美元。

世界银行还确定了20个可在该领域发展项目上开展合作的国家。

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与各国合作

本周，该行与多边开发银行合作伙伴共同启动了首批与各国达成的安排。其目标是发展当地产业，使更多就业岗位和附加值留在伙伴国。

作为世界银行最大股东的美国呼吁该机构增加对关键矿产开发的融资。美国财政部长斯科特·贝森特表示，世界银行应通过降低项目风险、提供融资以及投资必要基础设施，更积极地支持采矿和加工，其中包括深海采矿项目。

班加在其声明中没有提及深海采矿。同时，世界银行的计划对这一新兴领域采取谨慎态度：任何参与和投资都必须符合该机构的政策。

班加还表示，在截至6月30日的2026财年，世界银行集团筹集了1120亿美元私人资本。加上其资产负债表上的贷款，集团融资总额达到2300亿美元。

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