台湾教育部将于2026年投入逾5亿新台币，约合1558万美元，用于扩大公立学前教育机构和班级的可及性。这将帮助双收入家庭更容易获得价格可负担的儿童照护服务，《台北时报》报道。

该倡议是政府减轻幼儿家长负担和支持生育率措施的一部分。根据官方统计，截至上个月，台湾人口已连续33个月减少。

两岁儿童班

2012年幼儿园和日间照护中心体系合并后，儿童从两岁起至进入小学前均可就读学前教育机构。不过，要招收两岁儿童，机构必须设有单独的班级。

法律将此类班级的人数限制为16名两岁至三岁儿童。班级人数不超过8人时，至少需要一名照护和教育工作人员；班级人数达到9人或以上时，至少需要两名。两岁儿童也不得与年龄较大的儿童编入同一班级。

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两岁儿童的学前教育覆盖率从2016年的14.7%升至去年的64.1%。教育部已经设立600个面向两岁儿童的公立和准公立班级，是2024年至2026年期间新增200个此类班级这一最初目标的三倍。

地方规划和家长费用

地方政府将根据各地区儿童和教师人数、实际招生情况及家长需求，确定是否需要新设机构或班级。教育部将为这类扩充提供补贴。建议地方政府优先考虑在已有儿童照护场所的小学内设立两岁儿童班。

公立学前教育机构的月费上限为第一名子女1000新台币，第二名及之后的子女可免费入读。在非营利机构中，第一名子女的上限为2000新台币，第二名为1000新台币；在准公立机构中，第一名、第二名及之后的子女费用上限分别为3000新台币、2000新台币和1000新台币。低收入和中低收入家庭在准公立机构中免缴费用。

子女未就读公立或准公立学前教育机构的家庭可获得每月儿童照护补贴：第一名子女5000新台币，第二名子女6000新台币，每名之后的子女7000新台币。公立学前教育机构还在工作日提供延长照护，并在寒暑假期间提供额外服务；教育部数据显示，95%的此类机构提供延长照护。

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