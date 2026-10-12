台湾正密切关注中国本周沿中国海岸举行的一系列实弹演习。台湾防长顾立雄在台北表示，《日本时报》报道。

五个区域的演习

中国海事安全管理部门发布了在五个区域限制航行的警告，范围从南海到东北部的辽宁省。划定区域均不位于台湾周边。

距离该岛最近的演习区域位于中国东部浙江省沿海。根据航海通告，演习将持续整周。

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台湾国防部的评估

根据台湾的初步评估，此次演习涉及岸防炮兵及相关部队的射击。顾立雄表示，台湾将坚持尽可能广泛评估敌方可能行动的原则，并将继续观察中国的活动，无论是射击演习还是军事训练。

台湾总统赖清德在国庆日演说中表示，该岛珍视和平，但不会放弃自由，台湾人民的生存权必须得到尊重。北京谴责了这些言论。中国国防部表示，赖清德据称夸大了来自中华人民共和国的威胁，并试图“以武谋独”。

中国没有将本周的演习与赖清德的演说联系起来。中国军队几乎每天都在台湾附近活动。与此同时，中国自去年12月底以来未举行大规模军事演习——当时的演习是在华盛顿宣布向台湾出售价值110亿美元武器的一揽子计划后进行的。

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