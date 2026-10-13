日本首相高市早苗承诺，政府将在3月财政年度结束前完成有关接纳外国居民的基本政策制定工作。她在国会上院听证会上表示，政府将提出未来人口趋势的预测模型以及一套综合应对措施，据《日本时报》报道。

人口战略

新政策将考虑人口数量预测及其对日本社会和经济的影响。政府正试图将对外国劳动者日益增长的需求与人口减少相结合，同时也考虑移民速度及其对当地社区的影响。

政府还计划在年底前通过一项综合人口战略。该战略旨在确定，如果提高出生率的措施未能取得成效，日本应如何适应人口减少。这项战略将与接纳外国居民的规则一同审议。

关于限额的讨论

参政党领导人神谷宗币呼吁高市对移民实施数量限制，包括每年外国人净流入量、外国居民总数及其在人口中的占比。日本目前没有针对外国人数量的总体法定上限。

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与此同时，部分在留资格适用人数限制，其中包括面向劳动力短缺行业员工的“特定技能工人”项目。4月，当餐饮行业工作人员数量接近5万人的既定上限时，政府暂停了该领域新员工的接收。

人口减少与劳动力短缺

1月，内务省表示，日本公民人数42年来首次降至1.2亿以下。日本国立社会保障和人口问题研究所于2023年预测，到2070年该国总人口将减少至约8700万，外国人占比将超过10%。

截至2025年底，日本约有413万外国人居住，占总人口的3.47%。8月，一个政府工作组开始研究外国人口数量预测及其对经济、社会保障和当地社区的影响。正在考虑的方案包括与人口数量挂钩的限制，以及将配额扩大至更多在留资格。

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