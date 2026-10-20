泰国和柬埔寨在荷兰海牙举行的谈判中，讨论了在海上边界争端中建立信任和防止事件发生的措施。泰国表示，将在划界进程中维护其主权，《曼谷邮报》报道。

海牙的调解程序

第二轮调解程序于10月14日至18日在海牙常设仲裁法院举行。泰国外长西哈萨·普昂凯考表示，讨论聚焦于海上边界的法律和技术问题，以及建立信任的措施。

他说，泰国的立场基于国际法和《联合国海洋法公约》。曼谷强调，该程序应仅涉及海上边界的划界问题。

调解委员会要求两国提供证据，以支持各自关于大陆架和领海界限的主张。委员会将在决定后续步骤前审议所提交的立场和材料，也可能要求提供补充信息或提出建议。

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缓和紧张局势的可能措施

西哈萨·普昂凯考强调，该程序并非国际法院的司法审理，也不产生具有法律约束力的裁决。同时，泰国准备回答补充问题并考虑相关提议，前提是其国家利益和主权得到保护。

双方还确认了根据国际法通过双边对话解决争端的重要性。双方正在考虑一份旨在改善谈判氛围的文件草案，其中包括避免相互指责，或避免在国际场合发表可能损害该进程的声明。

柬埔寨外交与国际合作部在周日发表的声明中，也表示支持根据《联合国海洋法公约》进行的调解程序。在商定的措施中，双方承认彼此有权发表声明，以保护合法权利或纠正事实性错误信息。委员会与两国代表的下一次会议定于11月24日至27日在马来西亚吉隆坡举行。

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