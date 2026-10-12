泰国政府下令在两个月内检查全部1203家已注册的老年人及需要照护者护理机构。此前有报道称，北碧府和暖武里府的机构存在拥挤、无证运营以及疑似虐待问题，《曼谷邮报》报道。

两个月内完成检查

政府责成公共卫生部加强监管并确保遵守安全标准，以保护机构住户免受不当对待和不安全条件的影响。检查将由卫生服务支持司与其中央办公室、12个地区卫生服务支持中心及各府公共卫生办公室共同开展。

据该报报道，全部1203家机构均已在卫生服务支持司登记注册。检查人员将核查其是否遵守2016年《卫生机构法》。检查将重点关注场所状况、安全及服务标准，包括清洁卫生、安全环境、供老年住户使用的无障碍出入口、紧急响应系统和安全设备。

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加强监管的原因

相关标准还要求配备适当的照护系统、合格人员，并严格遵守许可要求。对限制自由、人身攻击、卫生条件不当及护理中心其他违规行为的投诉，促成了这项全国性行动。

尤其是在检查北碧府他孟县的Sothonchai Nursing Home护理院时，当局发现该院人满为患、未经授权照护精神障碍人士，以及类似笼子的床铺。在暖武里府，检查人员还发现两家无证机构，以及一家持证护理院存在拥挤问题。

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