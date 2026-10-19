泰国称已为6800名缅甸难民提供就业机会——德国之声

泰国政府表示，在一项国家计划实施的第一年，6800名此前居住在泰缅边境沿线难民营的缅甸难民进入了该国劳动力市场。当局在国际人道援助减少以及劳动力短缺出现后，于2025年10月开始向他们发放离开难民营工作的许可，德国之声报道。

泰缅边境的九个难民营居住着超过10万人。其中一些人自20世纪80年代起就一直住在那里。在该计划启动前，泰国政府不允许难民营居民离开难民营就业，因此大多数人依赖外国捐助者的援助。

在难民营外工作

难民可以在泰国76个府中的43个府工作，也可以在法律未专门保留给该国公民的所有行业工作。泰国外交部表示，难民营内的职业培训已得到改善，以便让人们更好地为在营外工作作准备。

31岁的雷·博从其中一个难民营搬到曼谷，目前在一栋12层住宅楼的建筑工地工作。他每天浇筑混凝土和搭建脚手架可获得400泰铢。他说，自己的收入应能帮助家人支付食物、基本生活所需以及父母的医疗费用。

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对工作条件的投诉

人权和劳工组织支持该计划，但表示其实施存在问题。据其称，部分难民没有获得劳动合同，而他们到达工作地点后的条件、工作量或薪酬与承诺的不一致。活动人士还指出，缺乏明确的投诉提交和处理机制。

International Detention Coalition和Karen Women’s Organization的代表表示，一些工人的工资被扣除体检、政府许可和前往工作地点的交通费用。他们呼吁保障难民获得详细合同，并在必要时将合同翻译成难民营内使用的语言，同时审查在难民营提供职位的中介人员。

两个孩子的父亲阿夸说，2025年11月，他与一群难民前往从事甘蔗收割工作，日薪为250泰铢。但他说，他们却被安排以200泰铢的日薪砍伐桉树，并且不得不在没有电力的露天环境中居住。该团体三个月后离开了这份工作。泰国外交部、劳工部和内政部未回应德国之声就这些说法提出的问询。

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