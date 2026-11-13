波兰网球选手玛格达·利内特退出了在智利科利纳、阿根廷布宜诺斯艾利斯和厄瓜多尔基多举行的WTA 125赛事。据Interia Sport报道，她是在赢得印度金奈WTA 250赛事后作出这一决定的；她在延期举行的决赛中击败了贾尼斯·特詹。

金奈夺冠改变了赛程安排

在印度的赛事之前，利内特计划连续参加南美三项WTA 125级别赛事。该媒体称，这原本是为了帮助她降低下赛季初排名大幅下滑的风险。今年1月和2月，她在澳大利亚、新西兰、中东和墨西哥举行的赛事中获得了近480个排名积分。

金奈的冠军为利内特带来250分，并使她升至世界排名第43位。该媒体指出，这一成绩让她在新赛季开始前更加从容，并且可能让她前往布里斯班参赛，而不是奥克兰。

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为新赛季做准备

这名网球选手的教练马克·盖拉德在接受TVP Sport采访时确认，在印度取得成功后，利内特将在12月进行密集训练。她本人也在社交媒体上发布了度假照片。

利内特退出的赛事之一是厄瓜多尔首都举行的基多公开赛。Quito Tennis and Golf Club的球场位于海拔2850米处，这既会影响球的弹跳，也会影响运动员的体能耐力。

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