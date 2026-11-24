乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜表示，她将米拉·安德烈耶娃在WTA年终总决赛决赛后颁奖仪式上的言论视为挑衅。在决胜场比赛中，安德烈耶娃以7:5、6:3获胜。

斯维托丽娜的反应

据Interia Sport报道，斯维托丽娜在接受Suspilne Sport采访时评论了这一情况。她表示，决赛失利对她来说尤其痛苦。这位网球选手还称，她感到不舒服，因为她原本期待对手会向她表达祝贺。

斯维托丽娜指出，她认为这些话是挑衅，并认为安德烈耶娃的行为并不恰当。在颁奖仪式上的致辞中，她感谢了组织者和球迷，但没有祝贺对手获胜。

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决赛后的言论

消息人士称，19岁的安德烈耶娃在获胜后祝贺斯维托丽娜度过了一个成功的赛季并在本届赛事中表现出色，还提到了她的母亲身份。斯维托丽娜不与来自侵略国俄罗斯和白俄罗斯的网球选手握手，也不与她们合影。她将这一立场解释为乌克兰战争，这场战争已持续近五年。

斯维托丽娜三次闯入WTA年终总决赛决赛。她于2018年赢得该赛事，而在2019年和本届赛事中失利。在本届赛事的小组赛阶段，她也输给了安德烈耶娃。

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