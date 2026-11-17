一家英国媒体发布了年度特刊《The World Ahead 2027》，重点探讨了明年将面临的关键挑战。 该预测的主要议题包括：唐纳德·特朗普总统任期结束后的政治变动、围绕台湾问题的军事冲突风险、金融市场的动荡以及人工智能的发展。

该刊物一如既往地为这份预测配上了特别封面，聚焦于未来一年的关键事件和趋势。

编辑部警告称，2027年将带来政治和金融动荡，而人工智能的发展将加剧科技领域的紧张局势。 其他威胁还包括伊朗战争的后果、粮食供应不稳定以及发达国家主权债务问题的加剧。

《The World Ahead》主编汤姆·斯坦德奇指出，在美国国会两院控制权均落入民主党手中后，美国总统不太可能同意削弱自己的政治影响力。

编辑部认为，特朗普反而会在决策上变得更加咄咄逼人且难以预测。记者们预计，总统行政令、司法纠纷、大型建设项目和军事行动的数量都将增加。

与此同时，美国国内争夺特朗普继任者资格的角逐将逐渐展开。正因如此，《经济学人》将2027年视为美国历史迈向下一阶段的政治转折点。

英国记者特别关注了台湾问题以及中国的军事计划。 《经济学人》援引了此前有关中国国家主席习近平将2027年定为中国人民解放军必须做好夺取该岛准备的期限的说法。

但该刊编辑部并未断言中国必定会在2027年发动入侵。

记者们指出，现代技术已从根本上改变了作战的性质。 该刊认为，乌克兰和伊朗的经验表明，小国在对抗实力远超自身的对手时获得了更多机会。正因如此，关键问题在于军事技术的发展将如何影响夺取台湾的可能性。

预测中的另一个重要议题是法国总统大选以及欧洲右翼民粹主义政治势力的抬头。

《经济学人》特别指出玛丽娜·勒庞可能获胜，该刊编辑部认为，这将给欧盟带来严重的政治后果。

尤其令人担忧的是法德关系可能恶化的前景，两国之间的合作历来在欧盟的运作中发挥着重要作用。

此外，法国公共财政因巨额债务已面临压力。政治动荡可能加剧投资者的担忧，并给金融市场带来更多困难。

这家英国媒体警告称，全球政府债券市场的风险正在上升。《经济学人》评估认为，许多富裕国家长期以来支出的资金超过了其财政承受能力。 与此同时，债券收益率的上升给国家预算带来了额外负担。

该刊认为，这种状况不可能无限期持续下去，因此金融动荡仍是2027年的主要风险之一。

预测报告中有一部分专门探讨了人工智能。 《经济学人》预计，社会对大型科技公司的不满情绪将加剧。特别是，投资于人工智能发展的公司债务负担日益加重，这引发了人们的担忧。

记者们指出，复杂且不透明的金融交易增加了科技行业资产价值骤降的风险。

与此同时，该刊认为，关于人工智能对就业和环境影响的一些担忧被夸大了。

在其他关键趋势中，《经济学人》提到了伊朗战争的后果，这些后果将继续影响国际关系、能源市场和粮食安全。

据该刊编辑部评估，这场军事冲突动摇了美国盟友对华盛顿的信任，并改变了美国对手对美国的看法。

化肥短缺将成为一个单独的问题，加之强烈的厄尔尼诺气候现象，将威胁数百万人的粮食安全。

此外，记者们预测今年将再次出现极端高温、干旱、大规模森林火灾和热浪。与此同时，该刊认为，全球能源市场的动荡将推动可再生能源的发展。

《经济学人》还将减肥药的普及、航天产业的发展以及好莱坞的变化纳入了十大主要趋势之中。

具体而言，记者们预计，像Ozempic这样的药物不仅将对医学产生越来越大的影响，还将影响人们的消费行为、服装市场、化妆品市场以及健身服务市场。

在航天领域，该刊预测将开始利用SpaceX公司的星舰（Starship）进行定期卫星发射，并启动首个私人空间站的建设。

此外，航天技术的发展将逐步推动在轨道上部署数据中心的构想成为现实。

另一个趋势将是，在独立制片人创作的低成本电影大获成功背景下，好莱坞将重新构思其大型电影系列。

来源：《经济学人》

需要指出的是，《经济学人》曾警告乌克兰面临人口崩溃的威胁。

大多数美国人支持乌克兰，并将俄罗斯视为敌人——《经济学人》。

11月可能成为基辅最艰难的一个月——《经济学人》。

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