美国《时代》周刊发布了年度“百大最佳照片”特辑，内容涵盖世界各地的战争、自然灾害、抗议活动、体育赛事及日常生活。 在编辑部遴选的作品名单中，有六张照片是在乌克兰拍摄的。

该杂志编辑卡尔·维克指出，该榜单的核心是摄影记者在现场对事件进行的纪实记录——特别是森林大火、巴黎抗议活动以及华盛顿美国建国250周年庆典期间的场景。 他表示，即使这些照片看起来像是特效，它们也真实地反映了现实。

康斯坦丁·利贝罗夫（Konstantin Liberov）7月为盖蒂图片社（Getty Images）在敖德萨郊区拍摄的一张照片，入选了《时代》杂志的百大照片榜单。 摄影师捕捉到了海滩上的人群，他们身后升起的是因俄罗斯导弹袭击引发的火灾产生的浓烟。

今年2月，玛丽莉兹·维尼奥在基辅退伍军人剧院拍摄了话剧《埃涅阿斯纪》的排练场景，参与排练的包括叶戈尔·巴本科 ——这位军人曾在2022年3月尼古拉耶夫州遭炮击时负伤，目前在康复中心担任心理咨询师，同时也在舞台上演出。

赫尔德·路德维希3月份拍摄的照片摄于切尔诺贝利核电站。画面中记录了一名核电站工作人员的身影，他身处苏联时期建造的SVYAP-1乏燃料储存库内。

5月，摄影师谢尔盖·科罗瓦伊尼记录下了俄罗斯袭击基辅造成的后果。在他的照片中，一名女子正走在街道上，周围弥漫着食品市场和购物中心火灾产生的浓烟。

9月，约翰娜·玛丽亚·弗里茨为《纽约时报》拍摄了阿廖娜·瓦西列茨与维罗妮卡·奥夫恰罗娃在基辅“奥赫马特迪特”儿童医院的会面场景。 这两名女孩是在俄罗斯制导炸弹袭击苏梅市时受伤的。

毛里西奥·利马10月为《纽约时报》拍摄的这张照片摄于哈尔科夫。照片中，军人与救援人员正将一名男子抬上救护车，该男子是在火箭弹袭击后从其公寓废墟中被救出的。

来源：《时代》周刊。

一张来自波尔塔瓦州的乌克兰家庭照片入选了《国家地理》年度最佳照片榜单。

美国《纽约时报》发布了2025年最具影响力的照片精选。与往年一样，编辑部聚焦于那些塑造全球议程的重大事件。 乌克兰战争成为核心主题之一——这得益于摄影师们在现场拍摄的那些充满情感、震撼人心且真实直白的画面。

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