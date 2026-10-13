尼日利亚总统博拉·蒂努布向该国参议院提交了两项法案，旨在加强打击毒品犯罪并改革尼日利亚安全调查局（NSIB）。参议院议长戈兹威尔·阿克帕比奥在全体会议期间宣读了总统的信函，Premium Times Nigeria报道。

蒂努布根据尼日利亚宪法第58条第2款提交了这些文件。两项法案均被提交至参议院规则与程序委员会，以便采取进一步立法行动。

加强打击毒品犯罪

第一项法案规定废除现行的《国家禁毒执法局法》和《印度大麻法》。取而代之的是，法案提议建立统一的法律框架，以打击违禁毒品的种植、加工、销售、非法贩运和使用。

该倡议还旨在赋予NDLEA调查涉嫌参与毒品犯罪人员活动的权力。总统敦促参议员立即审议该文件。

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根据联合国毒品和犯罪问题办公室2025年的评估，尼日利亚的甲基苯丙胺生产能力较2020年增长了40%以上。NDLEA表示，2024年其拘捕了超过1.85万名涉嫌毒品犯罪的人员，并缴获了超过260万公斤非法物质。

安全局的改革

第二项法案提议修订2022年设立NSIB的法律，并将该局转变为一个负责调查不同运输方式事故的独立机构。

根据拟议修正案，该局不仅将调查航空事故和事件，还将调查铁路、海运及其他运输方式发生的事件。法案还规定将对NSIB的监督权移交总统府，并加强其机构、业务和行政能力。

NSIB此前名为事故调查局，负责确定运输事件的情况和可能原因，并制定建议以防止类似事件发生。其调查旨在提升安全性，而非确定刑事责任或过错。

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