尼日利亚总统博拉·蒂努布请求参议院批准向约贝州政府补偿1005亿奈拉，用于建设位于达马图鲁的穆罕默杜·布哈里国际货运机场。总统表示，联邦政府已接管该机场的所有权和控制权，补偿款拟通过债务凭证办理。

向参议院提出请求

据Premium Times Nigeria报道，参议院议长戈兹威尔·阿克帕比奥在周二全体会议期间宣读了总统的信函。随后，阿克帕比奥将该请求交由参议院国内和外债委员会进一步审议。

补偿金额

蒂努布表示，联邦执行委员会已批准将该机场移交联邦政府控制。此后，尼日利亚公共采购局审查了该项目，并建议向约贝州补偿100,509,017,234.55奈拉。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

航空业，特别是机场、飞行安全以及乘客和货物的航空运输，属于尼日利亚1999年宪法的专属立法清单。国民议会有权就这些事项制定法律。尼日利亚联邦机场管理局法案还赋予该机构根据法律维护和管理移交给它的机场的权利。

与此同时，仅仅将航空业列入专属清单，并不意味着所有机场都必须归联邦政府所有，也不意味着建设机场的州会自动获得补偿。

关注我们在