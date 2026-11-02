据《台北时报》报道，塞尔维亚诺维萨德数千人原定集会，悼念两年前该国第二大城市一座 недавно翻修的火车站混凝土顶棚坍塌事故中的16名遇难者。

这场灾难引发了全国哀悼，并让人们对车站耗资数百万的重建工程提出质疑。它还引发了自2000年时任总统斯洛博丹·米洛舍维奇倒台以来塞尔维亚规模最大的一些抗议活动。

遇难者亲属要求追责

迪亚娜·赫尔卡的27岁儿子斯特凡在坍塌事故中丧生。她表示，回到悲剧现场对她来说越来越艰难。她说，抗议者的支持让她看到了获得正义的希望，也让她有机会与支持她的人一起推动追责。

赫尔卡已成为抗议活动的关键象征之一。她强调，至今仍没有人为儿子的死亡承担责任，并希望该国的变化能够加快调查进程。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

抗议活动影响选举

要求进行透明调查的诉求使数十万人走上街头，并在获得学生运动支持的名单赢得提前选举中发挥了重要作用。该名单在塞尔维亚250席的议会中获得约140个席位，因此能够独自组建政府。

在总统亚历山大·武契奇所属政党承认败选后，学生呼吁加强对腐败案件和备受关注的谋杀案的调查，并对前政府启动的项目展开新的调查。该运动还要求包括警察和情报机构在内的数个关键国家机构负责人辞职。

针对诺维萨德悲剧的调查仍在进行，但审判尚未开始。前建设、交通和基础设施部长戈兰·韦西奇在坍塌发生数天后辞职，去年他与另外12人一起被控犯有严重危害公共安全罪。

关注我们在