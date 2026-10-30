在白宫举行的万圣节庆祝活动中，美国总统唐纳德·特朗普和第一夫人梅拉尼娅·特朗普接待了一位身穿苏联军装的小男孩。 这名孩子身着坦克兵服装，头戴苏联式军帽，袖上佩戴着坦克兵军衔肩章，参加了此次活动。总统夫妇向孩子们分发了巧克力糖果。

这名男孩身着苏联坦克兵的装扮出现在庆祝活动中。他穿着军装，戴着苏联式军帽，袖子上缀有坦克兵的肩章。

与他一同走向唐纳德和梅拉尼娅·特朗普的，还有一位身着民族服饰的小女孩，其风格类似于传统的俄罗斯服饰。 她身穿白色衬衫、印有花卉图案的深色连衣裙，头戴缀有丝带的头饰。

梅拉尼娅·特朗普注意到了男孩的帽子，并轻触了他的头饰。简短交流后，孩子们从美国总统和第一夫人手中收到了巧克力块。

此次庆祝活动在万圣节前夕举行，万圣节每年于10月31日庆祝。唐纳德和梅拉尼娅·特朗普在总统官邸内接待了孩子们，并向他们分发了糖果。

万圣节当天，一位身穿苏联军装的男孩和一位戴着科科什尼克头饰的女孩造访了特朗普夫妇 总统夫妇热情地接待了孩子们，梅拉尼娅甚至轻触了这位年轻“解放者”的军帽。https://t.co/Q7vgXlIqTB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) 2026年10月30日

白宫发布了孩子们身着各式服装与总统夫妇会面的画面。

白宫公布了相关画面。

美国电视明星金·卡戴珊展示了她2026年万圣节的装扮。 此次，这位名人决定化身为自己13岁的女儿诺斯·韦斯特，她与前夫——说唱歌手坎耶·韦斯特共同抚养女儿。

在美国，截至10月17日的当月，万圣节糖果销售额同比下降了6.7%。 其中，大包装和超大包装糖果的销量降幅最大，而小包装糖果的销量则有所增长。

关注我们在