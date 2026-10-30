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万圣节当天，特朗普和梅拉尼娅在白宫接待了一位身穿苏联军装的孩子

UA NEWS 30 十月 2026 11:52
万圣节当天，特朗普和梅拉尼娅在白宫接待了一位身穿苏联军装的孩子

在白宫举行的万圣节庆祝活动中，美国总统唐纳德·特朗普和第一夫人梅拉尼娅·特朗普接待了一位身穿苏联军装的小男孩。 这名孩子身着坦克兵服装，头戴苏联式军帽，袖上佩戴着坦克兵军衔肩章，参加了此次活动。总统夫妇向孩子们分发了巧克力糖果。

这名男孩身着苏联坦克兵的装扮出现在庆祝活动中。他穿着军装，戴着苏联式军帽，袖子上缀有坦克兵的肩章。

与他一同走向唐纳德和梅拉尼娅·特朗普的，还有一位身着民族服饰的小女孩，其风格类似于传统的俄罗斯服饰。 她身穿白色衬衫、印有花卉图案的深色连衣裙，头戴缀有丝带的头饰。

梅拉尼娅·特朗普注意到了男孩的帽子，并轻触了他的头饰。简短交流后，孩子们从美国总统和第一夫人手中收到了巧克力块。

此次庆祝活动在万圣节前夕举行，万圣节每年于10月31日庆祝。唐纳德和梅拉尼娅·特朗普在总统官邸内接待了孩子们，并向他们分发了糖果。

 

白宫发布了孩子们身着各式服装与总统夫妇会面的画面。

白宫公布了相关画面。

美国电视明星金·卡戴珊展示了她2026年万圣节的装扮。 此次，这位名人决定化身为自己13岁的女儿诺斯·韦斯特，她与前夫——说唱歌手坎耶·韦斯特共同抚养女儿。

在美国，截至10月17日的当月，万圣节糖果销售额同比下降了6.7%。 其中，大包装和超大包装糖果的销量降幅最大，而小包装糖果的销量则有所增长。

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