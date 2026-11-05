特朗普可能暗中希望民主党在美国国会选举中获胜——《纽约时报》

美国总统唐纳德·特朗普不仅可能并不担心共和党在国会中期选举中失利，甚至可能将其视为与民主党展开新一轮政治对抗的契机。 与对手的冲突可能符合这位美国领导人一贯的政治斗争风格。

本文作者推测，特朗普首先关注的是与他个人相关的事件。 正因如此，共和党在中期选举中的失利可能不会像令其党内同僚那样令他感到失望。毕竟，选票上并没有总统的名字。

这位评论员认为，特朗普甚至可能将民主党的胜利视为获得一位新政治对手的机会，从而与其展开公开对抗。

该专栏强调，冲突一直是美国总统政治风格的重要组成部分。作者认为，与对手的斗争比在共和党完全掌控政权的条件下工作，更能为特朗普提供政治动员的机会。

该评论员还指出，特朗普已经从根本上改变了共和党，将其大部分政治议程服从于自己的优先事项。

因此，按照这种解读，同党同僚的失败对他而言，其个人意义可能不如与民主党展开新一轮政治冲突的机会重要。

作者推测，与在国会两院均占据多数席位的民主党展开对抗，对特朗普而言可能是一个颇具吸引力的政治局面。

不过，这仅是《纽约时报》一位评论员的评估，并非美国总统已确认的意图。唐纳德·特朗普本人从未公开表示希望民主党在中期选举中获胜。

该评论员在《纽约时报》的专栏中表达了这一观点。

特朗普曾表示，若民主党获胜，他将成为“否决先生”。

此外，美国总统唐纳德·特朗普还表示，他对可能面临的弹劾并不担心。

在美国，一项针对重大自然灾害声明的研究发现，根据各州领导层的党派归属不同，联邦援助申请的批准率存在显著差异。 在唐纳德·特朗普总统的第二个任期内，州长和两名参议员均为共和党人的各州提出的申请获批率接近90%，而上述职位由民主党人担任的各州，其申请获批率仅为23%。

在美国，共和党在中期选举中失利后，总统唐纳德·特朗普表示愿意与民主党寻求共识。

美国总统唐纳德·特朗普再次呼吁参议院通过《阳光保护法案》（Sunshine Protection Act）——该法案旨在终止季节性调整时钟的做法。他批评国会参议院至今仍未推动这项倡议。

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