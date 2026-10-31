特朗普可能根据人工智能的建议来做出国家治理方面的决策——POLITICO

美国众议院民主党主要代表呼吁总统唐纳德·特朗普保留其与人工智能聊天机器人（特别是埃隆·马斯克公司开发的Grok）的对话记录。

众议员杰米·拉斯金和罗伯特·加西亚对人工智能可能对白宫决策产生的影响表示担忧。

具体而言，他们援引了相关报道称，特朗普在下令发动美国军事行动之前，曾就委内瑞拉民众对尼古拉斯·马杜罗被捕可能作出的反应，向聊天机器人Grok寻求建议。

民主党人批评总统在就军事行动作出决策时，未与国会商议，而是使用了人工智能。

他们要求保留与人工智能的对话记录，以确保日后能够对这些决策的制定过程进行调查。

来源：POLITICO

社交媒体平台Truth Social向金融机构出售美国总统唐纳德·特朗普推文的优先阅读权限。 此类订阅费用高达每月10万美元，这可能使大型交易商在交易中获得时间优势。美国总统的发文往往会引发金融市场价格的快速波动。

在美国，白宫表示，唐纳德·特朗普旗下的Truth Social平台是“全球最强大、最受欢迎的社交媒体平台”。白宫发言人戴维斯·英格尔向《纽约时报》传达了这一声明。

美国媒体《The Intercept》和新闻自由基金会已向美国联邦法院提起诉讼，起诉对象包括唐纳德·特朗普总统、白宫及其政府官员。 起因是付费应用“Truth Social”，原告认为该应用为媒体创造了不平等的竞争环境，并可能使订阅者在金融市场上获得优势。

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