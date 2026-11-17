欧洲官员担心，美国总统唐纳德·特朗普在与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京及中国领导人习近平会晤时，可能会采取与乌克兰和欧洲利益相悖的立场。 华盛顿的盟友们正为峰会可能出现的不可预测结果做准备。

据几位欧洲官员和西方外交官称，最令人担忧的是特朗普可能会偏离事先商定的谈判方案。

美国的盟友担心，美国总统关于乌克兰或台湾的言论可能会损害他们的利益，或被视为对莫斯科和北京立场的支持。

“我们知道，每当特朗普总统与普京交谈或会面时，都会给乌克兰和欧洲带来坏消息。我们已做好一切准备，”一位欧洲外交官对Axios表示。

三方峰会的最初目标是启动关于核裁军问题的讨论。

然而，在11月16日（周一）飞往菲律宾之前，唐纳德·特朗普表示，会谈期间还将涉及伊朗和乌克兰问题。

“我们将讨论我最喜欢的议题——乌克兰，”美国总统说道。

这一表态与美方此前的保证相悖。在周五的新闻简报会上，美国代表曾强调，峰会上不会讨论乌克兰战争。此前，中国代表也表达了类似立场。

据Axios报道，上周在都柏林举行的欧洲领导人会议上，即将召开的峰会已成为闭门讨论的议题。

一些与会者对特朗普可能就乌克兰战争发表的言论表示担忧。德国总理弗里德里希·梅尔茨是就此问题最积极发声的人之一。乌克兰官员也表达了类似的担忧。

欧洲外交官透露，美国代表试图淡化即将举行的峰会的意义，并降低人们对谈判可能结果的预期。

然而，华盛顿的盟友们仍然担心，此次会晤可能会给人一种印象，即三位领导人正在商定将世界划分为各自的影响范围。

Axios的几位受访者将这种情景称为“雅尔塔2.0”，并将其与1945年的雅尔塔会议相提并论——那次会议对战后欧洲秩序的形成产生了重大影响。

据Axios报道。

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