据Axios报道，特朗普在与普京和习近平的会晤中可能采取一种对乌克兰和欧洲不利的立场
欧洲官员担心，美国总统唐纳德·特朗普在与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京及中国领导人习近平会晤时，可能会采取与乌克兰和欧洲利益相悖的立场。 华盛顿的盟友们正为峰会可能出现的不可预测结果做准备。
据几位欧洲官员和西方外交官称，最令人担忧的是特朗普可能会偏离事先商定的谈判方案。
美国的盟友担心，美国总统关于乌克兰或台湾的言论可能会损害他们的利益，或被视为对莫斯科和北京立场的支持。
“我们知道，每当特朗普总统与普京交谈或会面时，都会给乌克兰和欧洲带来坏消息。我们已做好一切准备，”一位欧洲外交官对Axios表示。
三方峰会的最初目标是启动关于核裁军问题的讨论。
然而，在11月16日（周一）飞往菲律宾之前，唐纳德·特朗普表示，会谈期间还将涉及伊朗和乌克兰问题。
“我们将讨论我最喜欢的议题——乌克兰，”美国总统说道。
这一表态与美方此前的保证相悖。在周五的新闻简报会上，美国代表曾强调，峰会上不会讨论乌克兰战争。此前，中国代表也表达了类似立场。
据Axios报道，上周在都柏林举行的欧洲领导人会议上，即将召开的峰会已成为闭门讨论的议题。
一些与会者对特朗普可能就乌克兰战争发表的言论表示担忧。德国总理弗里德里希·梅尔茨是就此问题最积极发声的人之一。乌克兰官员也表达了类似的担忧。
欧洲外交官透露，美国代表试图淡化即将举行的峰会的意义，并降低人们对谈判可能结果的预期。
然而，华盛顿的盟友们仍然担心，此次会晤可能会给人一种印象，即三位领导人正在商定将世界划分为各自的影响范围。
Axios的几位受访者将这种情景称为“雅尔塔2.0”，并将其与1945年的雅尔塔会议相提并论——那次会议对战后欧洲秩序的形成产生了重大影响。
据Axios报道。