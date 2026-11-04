美国总统唐纳德·特朗普表示，美国经济正呈现该国历史上最好的表现。与此同时，他承认，高昂的汽油价格阻碍了民众感受到其政府经济政策带来的积极成果。 这位美国领导人将燃油市场现状的责任归咎于伊朗。

据美国总统称，当前美国经济的状况甚至远超他首个总统任期的表现。不过，在他看来，燃油价格影响着美国民众对经济形势的评价。

“事实上，我们现在拥有历史上最好的经济。你们知道，在我第一任总统任期内，经济表现最佳，但现在的经济状况甚至比那时还要好。然而，由于汽油价格的原因，人们并没有像在其他情况下那样充分感受到这一点。 而汽油价格上涨的情况正是由伊朗造成的，”特朗普表示。

美国总统的这番言论发表于2026年11月3日举行的美国国会中期选举之际。

据美国媒体报道，共和党遭遇了一系列挫败，特别是在其传统上占据优势的各州。投票结果之一是美国参议院落入民主党掌控之中。

特朗普在接受福克斯新闻频道采访时发表了上述言论。

在美国，总统唐纳德·特朗普对中期选举结果作出了回应。据《财富》杂志报道，民主党在此次选举中重新夺回了众议院和参议院的控制权。

据Interia报道，美国总统唐纳德·特朗普对中期选举的初步结果发表了评论，这些结果对民主党有利。 他在Truth Social平台的一篇帖子中表示，自己并未参选，如果他参选，共和党本会取得压倒性胜利。

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