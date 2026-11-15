在美国，在有报道称伊朗可能计划暗杀他及其政府高级官员后，总统唐纳德·特朗普据称限制了公开露面。Polsat News报道称，消息援引以色列媒体Israel Hayom。

摩萨德向中情局提供的情报

据Israel Hayom消息，摩萨德向美国中央情报局提供了据称表明伊朗意图袭击美国总统及其政府关键成员的情报。该媒体援引美国和以色列高级官员的话称，这些消息还得到了另一家西方情报机构的证实。

Israel Hayom的一名消息人士表示，美方此前也了解此类威胁。据他称，在伊朗最高领袖阿亚图拉阿里·哈梅内伊在美以行动中死亡后，这一问题变得尤其紧迫。

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加强安全措施

Israel Hayom写道，以色列提供的情报涉及近期的具体威胁，包括可能使用装有爆炸物的无人机发动袭击。该媒体指出，利用常规安保措施应对此类手段可能存在困难。

据Israel Hayom报道，特朗普及其政府官员正受到加强保护。高级官员大幅减少了公开活动，尤其是户外活动，其中数人已从家中搬至特别受保护的设施。

福克斯新闻报道称，改变居住地的官员包括美国财政部长斯科特·贝森特，他负责对伊朗实施制裁。报道称，国务卿马尔科·鲁比奥已搬到一处军事基地的住所，五角大楼负责人皮特·赫格塞思也采取了加强安全措施。

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