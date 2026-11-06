在共和党选举失利后，特朗普戴着一顶崭新的红色“Veto”棒球帽亮相

在美国总统唐纳德·特朗普位于椭圆形办公室的办公桌上，人们注意到一顶印有“Veto”字样的红色棒球帽。这可能暗指这位美国领导人此前曾表示，如果民主党在国会获得多数席位，他将积极行使否决权。

当唐纳德·特朗普在椭圆形办公室与记者交谈时，人们注意到他办公桌上有一顶印有“Veto”字样的红色棒球帽。

这顶新帽子是在中期选举之后出现的，此次选举对执政的共和党来说并不顺利。

早在投票之前，特朗普就曾表示，如果民主党在国会获得多数席位，他准备积极行使总统否决权。在他看来，这最终将迫使政治对手做出妥协并达成两党协议。

此前，唐纳德·特朗普经常戴着一顶印有白色字样“Make America Great Again”（“让美国再次伟大”）的红色棒球帽公开露面。 这顶帽子背面或两侧常印有“Trump 2024”字样及其他变体。

这种棒球帽在2016年特朗普的总统竞选期间广受欢迎。这位政治家本人在集会和接受采访时也一直佩戴着它。

不过，“让美国再次伟大”这一口号并非由特朗普首创。罗纳德·里根在1980年的总统竞选中曾使用过这一口号，比尔·克林顿在1992年竞选时也使用过。

唐纳德·特朗普本人于2012年将这一口号注册为商标。

值得一提的是，美国总统唐纳德·特朗普在华盛顿举行的中期选举后首场公开活动中，重点介绍了白宫舞厅的建设情况。

美国总统唐纳德·特朗普不仅不惧怕共和党在国会中期选举中的失利，甚至将其视为与民主党展开新一轮政治对抗的契机。 与对手的冲突或许符合这位美国领导人一贯的政治斗争风格。

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