特朗普承诺将成为民主党控制的国会的“否决先生”——彭博社

美国总统唐纳德·特朗普表示，如果民主党在11月3日（星期二）举行的中期选举后在国会获得多数席位，他准备大规模否决相关立法提案。

这位美国领导人强调，他将否决对手的提案，迫使他们在数月来阻挠各项提案后寻求妥协。 据民调显示，在紧张的选前角逐中，民主党极有可能至少控制国会其中一院。

“他们（民主党——编者注）会提出各种提案，而我会对它们行使否决权。 最终，经过一两个月，当所有提案都被否决——毕竟这纯粹是在浪费时间——他们就会过来协商，”特朗普表示。

来源：彭博社。

美国民主党已着手准备立法提案，旨在限制总统唐纳德·特朗普的权力。 反对党希望在即将到来的中期选举中夺取众议院控制权，并利用多数席位加强国会对白宫的监督。这些倡议的主要目的是建立立法机制，以制约总统权力并防止可能出现的滥用职权行为。

美国民主党人正准备，若在11月3日选举后获得国会控制权，将就唐纳德·特朗普总统家族的财务状况、五角大楼的活动以及移民政策发起调查。

皮尤研究中心（Pew Research Center）的民调显示，10月初，美国总统唐纳德·特朗普的支持率已降至30%。 这是特朗普第二任期内的最低支持率，也是近几十年来中期选举前夕白宫主人支持率最低的水平之一。

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