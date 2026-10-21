美国总统唐纳德·特朗普在北卡罗来纳州格林维尔举行的一场竞选集会上表示，他将指示司法部尽快解决有关海军陆战队勒琼营污染水的所有其余合理索赔。据The Hill报道，如果共和党候选人在美国众议院和参议院选举中获胜，此事将会发生。

特朗普说：“如果我们不赢，就不会有钱。如果我们赢了——你们就会得到钱。”他还表示，其政府已经向受到污染影响的退伍军人及其家属支付了10亿美元。

基地水污染

从1953年至1987年，军人与其家属在勒琼营饮用该基地的水，并用其洗澡。水中受到三氯乙烯污染，这是一种用于清洁金属的无色溶剂。该物质可在地下水中长期存留，并导致严重疾病，包括癌症和帕金森病。

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军方直到1982年才发现水质问题。2022年通过的《PACT法案》允许受害者向美国退伍军人事务部申请赔偿，或就与污染有关的疾病起诉政府。

未解决的索赔

针对勒琼营条件的数十起民事诉讼仍在针对美国政府进行，首场审判预计将于下周开始。2023年，司法部和美国海军推出了Elective Option计划，为患有特定疾病的人提供加速赔付。

该计划下仍有超过40万项未解决的索赔。一些申请人称，政府拒绝向他们提供赔偿，或提供的金额低于他们认为应得的数额。特朗普表示，资金应当流向家庭，而不是处理诉讼案件的律师。

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