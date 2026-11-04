特朗普将共和党败选与伊朗战争联系起来——The Hill

在美国，总统唐纳德·特朗普表示，与伊朗的战争部分导致共和党在中期选举中遭遇重大失利。他在接受《华尔街日报》采访时称，中东冲突是影响投票结果的因素之一，并表示他还会再这样做。

燃油价格

据The Hill报道，这场战争已持续第九个月，于2月底开始。该媒体指出，自那以后，美国和其他国家的汽油和柴油价格大幅上涨。

特朗普称，高燃油价格是共和党候选人失利的最大因素。据The Hill称，价格上涨加剧了选民的不满，因为特朗普在2024年竞选期间曾承诺结束外国战争。

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结果预测

Decision Desk HQ预测，共和党将在参议院至少失去七个席位。截至选举次日上午，密西西比州和阿拉斯加州的选举结果尚未公布。

根据Decision Desk HQ的预测，共和党在众议院失去30个席位，同时还有20多场选举的结果仍在等待中。在特朗普支持的候选人中，得克萨斯州总检察长肯·帕克斯顿以12个百分点的差距输给民主党人詹姆斯·塔拉里科。来自南卡罗来纳州的参议员达琳·格雷厄姆以4个百分点的差距输给民主党人安妮·安德鲁斯。

特朗普表示，他曾试图帮助两名候选人，但承认自己的能力有限，且一些参选人存在缺点。他还表示愿意与民主党人合作，同时提醒人们，他拥有否决国会通过法案的权利。

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