美国总统唐纳德·特朗普在华盛顿将中期选举后的首场公开活动用于白宫宴会厅的建设。据TimesLIVE报道，此事发生在11月4日，即共和党在选举中遭受重大损失数小时后。

最后一根钢梁

在政府上午保持沉默后，特朗普于下午邀请记者参加仪式，工人在仪式上吊起了新建筑的最后一根钢梁。总统与建筑工人交谈，并在一周内第二次谈及美国首都的改善项目。

他说，宴会厅的柱子将用石灰岩雕刻，并采用科林斯式风格。在这场近20分钟的活动中，特朗普还谈到了未来的吊灯和室内的大理石地板。

对优先事项的批评

民主党赢得了对参议院和众议院的控制权，其中包括在通常大力支持共和党的州获胜。据该媒体报道，这场政治失败的规模促使白宫承认美国和以色列与伊朗战争不得人心。

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一些共和党战略人士呼吁政府结束战争，并把重点放在为美国消费者降低价格上，而不是华盛顿的高规格建设项目。

周一，特朗普在选举前最后一次电视讲话中，将很大一部分内容用于介绍林肯纪念堂旁倒影池的重建。他提到的其他项目包括白宫附近的花岗岩直升机停机坪、公共高尔夫球场升级项目，以及波托马克河旁计划建设的一座76米高拱门。

特朗普承认，他因在这些项目上花费时间和精力而受到批评，但表示宴会厅是国家伟大所需要的。在与记者谈及由民主党控制的国会下可能出现的弹劾时，他停下来观看钢梁安装。

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