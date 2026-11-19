11月19日，美国总统唐纳德·特朗普在与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会晤后，开始与中国领导人习近平进行会谈。会晤结束后，这位美国总统已就乌克兰战争发表了评论。

美国总统称中国领导人是“朋友”，并表示两国之间有着特殊的关系。

“无论在哪里，都没有人能做到我们所能做到的，”特朗普说道。



他表示，中美双方已在关税问题上建立了公平的关系，并正在恢复贸易平衡。

特朗普还指出，中美两国致力于协助解决俄罗斯对乌克兰的战争。

“我期待中国在俄乌战争问题上提供帮助。我希望这场战争能够结束。我认为，在这件事上，我完全可以代表我们双方发言，”这位美国领导人说道。

据他称，与普京的会晤为今后俄罗斯、美国和中国三方会晤的成功奠定了基础。

美国总统表示，他计划在即将与普京和习近平举行的三方会晤中，讨论结束乌克兰战争的问题。

此前曾有质疑，乌克兰问题是否会被列入三方会晤的议程，但据报道，这正是普京的目标。

路透社援引消息人士的话报道了这一情况。

习近平主席与特朗普总统在深圳会晤——安纳多卢通讯社

视频：特朗普首次公开称普京为朋友，且比与习近平的会晤迟到。

需要指出的是，特朗普和普京在深圳结束会晤时，并未向媒体发表联合声明。

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