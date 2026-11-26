11月26日，美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体“Truth Social”上发表感恩节贺词时，批评了政治对手、媒体和非法移民，指责他们企图危害国家。

他特别以讽刺的口吻向那些“在选举前夕公布虚假经济数据，却直到昨天才更正——整整晚了三周”的人表示祝贺， 并指出，修订后的GDP增长率为4.3%而非3.4%，称此为“史无前例的错误”，需要进行调查。

此外，特朗普还特别针对那些据他所说企图将美国“带回激进左翼思想”、将司法体系“改造成符合伊斯兰教法标准”并重新分配私有财产的人士发表了讲话。 他还表示，要感谢“我们索马里裔人口中那2%有工作且真正愿意工作、不依赖政府救济的人”，并呼吁将其余人“立即驱逐出境，从而拯救伟大的明尼苏达州”。

此外，总统还批评了对白宫翻新工程不满的记者和民众，指出那里已经修复了窗户、柱子、浮雕、灰泥和油漆，而且舞厅也即将落成。 在帖子结尾，特朗普讽刺性地感谢了杀人犯、毒贩和其他罪犯——据他所说，这些人都是从国外非法进入美国的——并声称其中大多数人已被驱逐出境。

来源：唐纳德·特朗普在社交媒体Truth Social上的帖子。

11月26日，总统沃洛迪米尔·泽连斯基向美国人民致以感恩节的祝福，并感谢他们在战争期间对乌克兰的支持。 他在视频致辞中对美国人民的关怀、善意和援助表示感谢，并强调乌克兰依然坚强，正在从俄罗斯的袭击中恢复过来，这尤其得益于美国朋友们的支持。

美国总统唐纳德·特朗普的白宫推出了一款采用MAGA风格设计的经典街机游戏网站。游戏中要求玩家将移民驱逐出境并修建边境墙。

特朗普暂停了全球各地美国大使馆和领事馆的签证审理工作。

关注我们在