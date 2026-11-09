特朗普表示，任命UFC首席执行官担任白宫发言人的想法只是个玩笑——《金融时报》

美国总统唐纳德·特朗普表示，他此前向终极格斗冠军赛（UFC）首席执行官戴恩·怀特提议担任白宫新闻秘书一事，只是开个玩笑。

与此同时，这位美国领导人指出，怀特本人很喜欢这个提议，且该提议也获得了积极反响。

“我这么跟你们说吧：我只是开个玩笑。但戴恩很喜欢这个主意。 而戴恩嘛……就是那种……你可不能跟他开太过分的玩笑，”美国总统周日在佛罗里达州棕榈滩登上“空军一号”专机时说道。

特朗普还透露，周一戴恩·怀特将因其他原因前往华盛顿，并将在白宫主人逗留美国首都期间与其会面。

据总统称，UFC负责人出任新闻秘书一职的提名总体上得到了积极回应。

“那只是我开的一个玩笑。后来大家说：‘你知道吗，这其实是个挺不错的想法，’”特朗普表示。

戴恩·怀特长期以来一直公开支持美国总统，并称其为自己的挚友。他在特朗普的竞选活动中一直陪伴左右，并多次在特朗普的政治集会上发表演讲。

自凯蒂·扎卡里亚被解职后，白宫新闻秘书一职一直处于空缺状态。唐纳德·特朗普上个月将其解职——距离她上任仅五天。

《金融时报》援引特朗普的话报道了这一消息。

回顾此前，美国总统唐纳德·特朗普曾邀请UFC首席执行官戴恩·怀特出任白宫新闻秘书。美国总统在Truth Social上发布的一条帖子中透露了这一提议。

终极格斗冠军赛（UFC）首席执行官戴恩·怀特拒绝了美国总统唐纳德·特朗普关于担任白宫新闻秘书的提议。

在美国，UFC总裁戴恩·怀特表示，他正飞往华盛顿与唐纳德·特朗普总统会面，后者此前曾向他提供了白宫新闻秘书一职。

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