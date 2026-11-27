美国总统唐纳德·特朗普表示，他之所以将俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京称为“朋友”，是为了达成和平协议并遏制俄罗斯。 据他称，敌对言论可能会阻碍谈判，而他认为，普京与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基之间的关系中就出现了这种情况。

“这两种说法都可能属实……我们希望达成协议。我们希望遏制克里姆林宫。 我可以声称他不是我的朋友，也可以表示我想达成协议。我必须达成协议。他们每月损失2.5万人，”特朗普强调道。

这位政治家补充道，解决战争的主要障碍是普京与泽连斯基之间的个人敌意，因此美国若表现出敌意，只会使双方失去达成协议的机会。

“我本可以走过去说：‘我不喜欢你。’那样的话，我们就会面临和泽连斯基与普京之间同样的问题。 “你们知道，解决冲突的最大问题在于，有两位领导人彼此确实憎恨。所以当我出现，结果发现我和他相处得很好时，其实我早就了解他了，”特朗普指出。

据他称，普京曾因俄罗斯干预美国大选一事接受调查，特朗普将此称为“捏造的”和“彻头彻尾的骗局”。

此外，这位美国领导人还驳斥了关于他对莫斯科立场过于软弱的评论。 他补充道，正是在他的任期内，乌克兰在战争初期获得了数千套“标枪”反坦克导弹系统，并对俄罗斯实施了严厉的关税和制裁。



“不，我对俄罗斯的态度非常强硬。但如果能达成协议，我愿意达成协议。我这一生都在进行谈判……我本可以站出来说相反的话，但那样根本什么也达不成，”他总结道。

他在感恩节当天于马阿拉戈与记者

时发表了上述言论。

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