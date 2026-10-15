特朗普称不知道美国正与伊朗的谁进行谈判 — The Hill

美国总统唐纳德·特朗普在蒙大拿州的一场集会上表示，他不知道美国官员正与谁就结束与伊朗的战争进行谈判。The Hill报道。

谈及伊朗武装力量时，特朗普声称，伊朗没有海军和空军，其陆军已被击溃，领导人也已消失。总统补充说，他或许本应留下伊朗领导人，因为他不知道美方正在与谁谈判。

美国与伊朗之间的谈判

据该媒体报道，与伊朗的战争即将进入第八个月，华盛顿与德黑兰之间的谈判在最近几周陷入僵局。The Hill还指出，这场冲突使共和党在中期选举前的政治局势更加复杂，影响了全球经济，并提高了美国人的燃油成本。

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美国财政部长斯科特·贝森特周日在接受福克斯新闻采访时表示，他不知道战争将如何结束。在9月底联合国大会期间的谈判未取得成果后，美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，伊朗代表团在美国停留的时间超过了应有期限，并命令其成员离境。

华盛顿的立场

美国副总统J.D.万斯本月早些时候对路透社表示，伊朗领导层必须采取严肃措施，放弃谋求制造核武器。根据他的说法，美国不会仅以伊朗方面的承诺为交换而采取行动，并期待伊朗就铀浓缩设施采取具体行动。

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