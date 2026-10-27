特朗普称将尊重公正的中期选举结果——The Hill

美国总统唐纳德·特朗普在安德鲁斯联合基地表示，如果下周的中期选举是公正的，他将尊重选举结果。他是在前往得克萨斯州参加竞选活动前作出这一表态的，The Hill报道。

明尼苏达州的选战

此前一天，特朗普在Truth Social上写道，联邦政府将密切关注明尼苏达州参议院选战期间可能出现的舞弊行为。他呼吁支持米歇尔·塔福亚，并称她只有因选票操纵才可能落败。

明尼苏达州民主党人批评了这些言论。参议员蒂娜·史密斯表示，她认为，如果特朗普支持的候选人落败，总统正在为窃取选举结果铺路。她还称他的言论是对该州的含蓄威胁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于阿拉斯加州选举的诉讼

另外，美国司法部在上周末就阿拉斯加州参议院选举提起诉讼。该部门表示，如果现任共和党参议员丹·沙利文竞选连任失败，将寻求阻止该场选举结果生效。

该诉讼与选战中的另一名候选人——丹·J·沙利文有关。司法部指控他参选是为了利用与现任参议员同名来混淆选民。总检察长托德·布兰奇在接受CNN采访时表示，阿拉斯加选民可能会感到困惑，导致他们的选票无法被听到。

关注我们在