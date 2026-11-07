美国总统唐纳德·特朗普表示，美国可能成为伊朗的占领力量。他还承认在伊朗格什姆岛附近实施了有限的军事打击。

关于霍尔木兹海峡的说法

据阿纳多卢通讯社报道，特朗普在佛罗里达州一处美国国家航空航天局设施发表讲话后，将美国与伊朗的战争同俄罗斯对乌克兰的战争相提并论。他声称，10月期间，莫斯科与基辅之间的战争造成2.5万人死亡。

特朗普表示，与伊朗的冲突已持续第九个月，但在他看来，这不能被称为战争，因为数月来没有人受伤。他补充说，美国可能成为伊朗的占领力量。

这位美国总统还重申，华盛顿控制着霍尔木兹海峡——全球能源供应的重要通道。他表示，美国目前的石油开采量比该海峡历史上任何时候都多。

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格什姆附近的有限行动

在回答有关格什姆附近遭到打击的报道时，特朗普起初拒绝讨论细节，但确认实施了有限行动。他说，伊朗军队建造了一处防空设施，美国军方在数分钟内将其摧毁。

数天前，特朗普已确认美国打击了格什姆岛上的一处伊朗防空设施，称其为一次小规模袭击，而非重返全面战争。伊朗否认美国关于控制霍尔木兹海峡的说法，并坚持认为德黑兰仍保有对这条水道的战略控制权。伊朗方面还表示，在其条件得到满足之前，不会开放该海峡。

美国和以色列于2月28日对伊朗发动军事攻势。4月达成停火，6月签署了一份旨在确保和平协议的备忘录。同时，谈判未能达成最终解决方案。

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