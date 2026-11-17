波兰国家队主教练扬·乌尔班在执教的15场比赛中，场均得到1.47分。这是21世纪波兰国家队正式主教练中第三差的成绩，Interia Sport报道。

在乌尔班的带领下，波兰队取得6场胜利、4场平局和5场失利。在场均积分排名中，他仅领先场均1.40分的兹比格涅夫·博涅克和场均1.38分的切斯瓦夫·米赫涅维奇。

预选赛后的成绩

据该媒体报道，乌尔班在米哈尔·普罗别日任期结束后，于一年多前接手国家队。波兰未能直接晋级世界杯，并在附加赛决赛中负于瑞典。尽管如此，波兰足球协会主席切萨雷·库莱沙仍让这位教练留任。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

预选赛结束后，球队在7场比赛中仅赢下1场。这一阶段包括对阵乌克兰和尼日利亚的友谊赛，以及欧国联的开局；波兰队在9月和10月获得4分，并在客场以1:2负于罗马尼亚。

与瑞典的比赛

Interia Sport指出，波兰队11月17日在弗罗茨瓦夫对阵瑞典的比赛，可能是乌尔班执教的最后一场比赛。如果波兰队获胜，他的场均积分将升至1.56分，并追平瓦尔德马尔·福尔纳利克的成绩。若告负，他的场均积分将为1.375分，低于米赫涅维奇的成绩。

在该媒体列出的排名中，帕维乌·亚纳斯的场均成绩最佳，为1.94分。其后是场均1.88分的亚当·纳瓦乌卡和场均1.71分的耶日·布热恩切克。

关注我们在