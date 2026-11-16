波兰国家队主教练扬·乌尔班在弗罗茨瓦夫对阵瑞典的比赛前表示，他已提前与罗伯特·莱万多夫斯基讨论了后者在本次集训期间的出场时间。据Interia Sport报道，教练组也希望给其他球员机会。波兰队将通过对阵瑞典队的比赛结束其2026年欧足联国家联赛征程。

莱万多夫斯基的出场时间

乌尔班表示，他和莱万多夫斯基商定讨论这名前锋是多踢还是少踢一些分钟。教练指出，这名球员随时都能进球，但球队需要找到他离场后该怎么办这一问题的答案。因此，教练组希望给其他球员提供机会。

乌尔班还表示，除别德纳雷克、基维奥尔和维希涅夫斯基外，他希望在防守端考察其他球员。他补充说，阵容稳定本是理想状态，但最近球队一直与同一批球员合作。

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泽林斯基的状况及赛事形势

教练透露，彼得·泽林斯基的脚部出现了问题。他表示，这名球员前一天进行了部分训练，而在下一次训练后，教练组将确定他是否已准备好出战瑞典。

乌尔班称，对阵罗马尼亚的比赛是因波兰队失误造成的又一场失利。他还表示，在与波黑交锋后，赛事形势恶化，波兰已没有机会获得较高名次。因此，这位教练说，球队正在给年轻球员机会。

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