11月14日，波兰队将在布加勒斯特与罗马尼亚队进行欧洲国家联赛比赛。据Interia Sport报道并援引Fakt消息，波兰队主教练扬·乌尔班可能会让巴尔托梅伊·德龙戈夫斯基担任门将。

门将位置的问题

由于马尔钦·布乌卡和卡米尔·格拉巴拉受伤，乌尔班需要选择一名新的主力门将。卢卡什·斯科鲁普斯基也未进入11月比赛的大名单。

主教练征召了三名来自波兰足球甲级联赛的门将：比亚韦斯托克雅盖隆尼亚的斯瓦沃米尔·阿布拉莫维奇、罗兹维泽夫的德龙戈夫斯基，以及克拉科夫维耶奇斯塔的马特乌什·科哈尔斯基。这三人中，只有德龙戈夫斯基已代表国家队完成首秀，并为球队出场四次。

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国家队出场经历

德龙戈夫斯基于2020年10月7日在对阵芬兰的友谊赛中完成首秀，波兰队以5:1获胜。2022年6月，他还参加了对阵比利时的欧洲国家联赛比赛，波兰队以1:6告负。

去年秋天，这名门将在对阵新西兰的友谊赛中出场，波兰队以1:0获胜；他还在2026年世界杯预选赛对阵马耳他的比赛中出场，比分为3:2。欧洲国家联赛第五轮前，波兰队排名第三，领先罗马尼亚队四分。布加勒斯特比赛后，波兰队将于11月17日在弗罗茨瓦夫对阵瑞典队。

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