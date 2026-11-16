在伊朗再次威胁美国部队、航运及波斯湾国家的背景下，美国以第三艘航空母舰加强了在中东的军事存在。据《The National》报道，美国海军“西奥多·罗斯福”号航空母舰于周日进入美国中央司令部责任区。

该舰加入了“乔治·赫伯特·沃克·布什”号和“乔治·华盛顿”号航空母舰的行列。该媒体称，这是美国航母兵力在该地区一次规模异常庞大但暂时性的部署。

霍尔木兹海峡事件

英国海事贸易行动机构表示，周一上午收到报告称，一艘驶离霍尔木兹海峡的船只遭不明弹体击中。船上发生火灾，但未报告人员伤亡。

不久后，伊斯兰革命卫队表示，另有两艘油轮据称触碰了水雷。伊斯兰革命卫队称，自周日以来，已有六艘船只在海峡内起火并沉没。这些说法尚未得到独立证实。

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伊斯兰革命卫队海军还呼吁航运公司不要使用穿越该海峡的南部航线，并称该航线受到美国支持。伊斯兰革命卫队表示，其认为这些袭击是对所谓美国非法封锁的回应。

有关袭击巴林的报道

周日，伊斯兰革命卫队表示，已向位于巴林里法一处空军基地的美国预警雷达设施发射六架无人机。该机构声称目标被成功击中。5:00前，该国发布紧急警报，呼吁人们寻找安全地点。

巴林军方表示，其拦截了数次伊朗空袭，所有无人机均在抵达目标前被拦截。卡塔尔和沙特阿拉伯谴责此次袭击，并表达对巴林的声援。海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长贾西姆·布代维称，此事对地区和平努力构成挑战。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯周一呼吁结束伊朗与美国之间“非战非和”的局面，并启动严肃的谈判进程。

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