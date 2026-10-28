来自加纳的双胞胎兄弟贾马尔和卡迈勒·阿布巴卡里，以及来自夏威夷库拉的53岁阿曼达·乔伊·奥波库-博阿奇，承认参与电信诈骗共谋。美国俄亥俄州北区联邦检察官办公室对此予以通报，据《卫报》报道。

超过130名受害者

据美国司法部称，从2024年7月至2026年4月，该计划参与者与其他人一起在约会网站和社交媒体上寻找年长的美国人。他们创建虚假个人资料，与受害者建立亲密关系，这些关系往往具有浪漫性质。

美国25个州以及德国和奥地利的130多人受害。损失总额超过900万美元。

使用人工智能的视频

美国司法部表示，共谋者有时使用基于人工智能的视频平台，以虚构女性的名义与受害者沟通。在用虚假故事误导人们后，受害者将资金转入由共谋者控制的银行账户。执法部门称，部分资金被转交给加纳和其他国家的同伙。

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法庭文件指出，该计划参与者告诉受害者，资金据称用于紧急医疗、投资或前往见面。检察官表示，一些受害者在失去积蓄后陷入无以为生的境地。

作为认罪协议的一部分，这三人同意没收在逮捕期间查获的贵重物品，包括昂贵手表、戒指、项链、吊坠和耳环。他们面临最高20年监禁。对这对兄弟的宣判定于2027年2月9日，对奥波库-博阿奇的宣判定于2027年2月10日。

其他同伙正等待从加纳被引渡。美国司法部称，警方在那里查获了估值超过300万美元的资产，其中包括兰博基尼、特斯拉Cybertruck、梅赛德斯-奔驰和宝马。

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