据调查项目“Proekt”消息，俄罗斯五名因反对派政治人物鲍里斯·涅姆佐夫遇害案被定罪者中，有三人提前离开了劳改营，目前居住在车臣。RMF24报道了这一消息。

其中包括作为谋杀执行者被定罪的扎乌尔·达达耶夫，以及安佐尔和沙季德·古巴舍夫兄弟。据该媒体称，这对兄弟曾协助跟踪涅姆佐夫，并监视犯罪现场。2017年，达达耶夫被判处20年监禁，安佐尔·古巴舍夫被判处19年，沙季德·古巴舍夫被判处16年。

有关获释的信息

“Proekt”援引消息人士称，这些被定罪者提前离开了劳改营。该媒体指出，它在国家数据库泄露的数据中发现了间接证据。

据“Proekt”消息，达达耶夫于2024年10月获释，尽管如果获得假释，他只能在2028年离开劳改营。该媒体称，他在狱中与车臣领导人拉姆赞·卡德罗夫行政机构的一名女员工结婚。获释后，达达耶夫定居在距格罗兹尼约80公里处，并偿还了120万卢布的银行债务。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其他被定罪者

据“Proekt”称，古巴舍夫兄弟获释后也结婚了，居住在格罗兹尼，并计划建造房屋。该媒体指出，三名被定罪者获释的条件是他们将过“平静的生活”。

此案另一名被定罪者捷米尔兰·埃斯克尔哈诺夫于2024年与俄罗斯联邦国防部——侵略国的国防部——签署合同后离开监狱。第五名被定罪者哈姆扎特·巴哈耶夫被判处11年监禁，已服完刑期。

鲍里斯·涅姆佐夫于2015年2月27日在莫斯科克里姆林宫附近的莫斯科河大桥上遭枪杀。“Proekt”指出，涉嫌组织和指使这起谋杀的人至今仍未被追究责任。欧洲人权法院此前认定，俄罗斯的调查未能查明该犯罪的指使者。

关注我们在