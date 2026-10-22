瑞典中左翼政党就起草一项紧急法案的原则达成一致，该法案将暂停驱逐特定群体的年轻人。据The Local Sweden报道，消息援引TT通讯社。

法律可能涵盖哪些人

该倡议将适用于此前与家人在瑞典合法居住、仍与该国保有家庭联系，并于2021年7月20日或之后被拒绝居留许可的人士。

与此同时，该法律不适用于藏匿或逃避与当局联系的人。该法律也不涉及因刑事犯罪或国家安全考量作出的驱逐决定，以及被正式认定过着不体面或不诚实生活的人。

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临时许可与不确定性

计划向适用该紧急法案的人发放为期13个月的临时居留许可。中央党移民政策发言人尼尔斯·帕鲁普-彼得森在议会社会保险委员会会议后表示，该协议划定了各党希望划出的界限。

目前尚不清楚瑞典移民局是否会在该法律生效前暂停执行驱逐决定。在上一届议会任期内，新立法宣布后，该机构已经推迟执行针对某一群体年轻人的此类决定。该机构总干事玛丽亚·明德哈马尔告诉TT，当时的决定是出于善意作出的，而该部门现在必须确定这次应如何行动。

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