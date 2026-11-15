伊斯坦布尔考古博物馆展出了美国归还给土耳其的100件古物。11月2日，土耳其文化和旅游部长穆罕默德·努里·埃尔索伊以及曼哈顿检察官办公室代表马修·博格达诺斯出席了仪式。据Polsat News报道，这些展品的归还，是多年考古研究、文件分析以及与美国执法机构合作的结果。

归还物品包括古代武器、仪式音乐器具、器皿、建筑装饰构件、戏剧面具和女神雕像。其中部分文物可追溯至公元前第三千年。

来自美国博物馆的展品

曼哈顿检察官办公室在9月18日的一份声明中表示，移交给土耳其的100件物品价值超过220万美元。其中，52件文物从纽约大都会艺术博物馆的馆藏中被查扣。这些归还行动是在对与非法文化财产交易有关网络开展的多项调查框架内进行的。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其中一件物品是一尊约有两千年历史的赫尔墨斯青铜雕像，估价约为50万美元。根据检察官办公室的数据，这尊雕像在20世纪60年代从土耳其被运出一事与古物商人乔治·扎科斯有关；1971年，这尊雕像在没有可记录的先前来源历史的情况下被出售给大都会艺术博物馆。

来自霍罗兹泰佩和迪韦尔的文物

该收藏的重要组成部分是来自土耳其北部霍罗兹泰佩的40件物品，年代为公元前2300年至前2000年。这些物品包括金属器皿、武器和仪式用品。研究人员根据制作工艺、形制、与合法发掘出土文物的相似性，以及有关1953年在该遗址进行非法作业的文件，确定了它们的来源。

该国还收回了来自土耳其西南部迪韦尔的44件赤陶建筑装饰构件。这些物品的年代介于公元前7世纪至前5世纪之间，先前收藏于洛杉矶的J. Paul Getty博物馆。

关注我们在