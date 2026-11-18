欧洲各国曾一度在能源上依赖俄罗斯的时期已彻底成为过去，而与可靠伙伴开展合作已成为欧洲大陆的优先事项。波兰总理唐纳德·图斯克于周三， 2026年11月18日，波兰总理唐纳德·图斯克在华沙举行的第七届跨大西洋能源合作部长级伙伴关系（P-TEC）会议上发表了上述讲话，据乌克兰通讯社报道。

据这位波兰政府首脑称，华沙成功说服了盟友们建立一个不依赖单一供应商的多元化能源体系。 图斯克强调，即使是那些此前对波兰立场持怀疑态度的国家，也已意识到：能源是整个欧洲大陆乃至每个家庭物理安全的基石。

波兰总理将该地区未来发展的关键方向定为：在液化天然气（LNG）供应、电力传输及核能领域与美国开展跨大西洋合作。 具体而言，波兰正在积极发展电网，建设其第一座核电站，推进小型模块化反应堆的部署，并就建造第二座大型核电站进行谈判。

此外，唐纳德·图斯克还表示，在会议期间与美国代表团的会谈中，双方讨论了在冬季来临前共同支持乌克兰的问题。他保证，波兰及其合作伙伴将尽一切努力，在这一最艰难的时期帮助乌克兰人民。

11月18日至19日在华沙举行的为期两天的P-TEC会议，由美国能源部长克里斯·赖特、 美国内政部长达格·伯格姆以及中东欧各国政府代表出席，会议主题聚焦于能源供应多元化、投资及关键基础设施保护。

来源：乌克兰通讯社。

在波兰，总理唐纳德·图斯克宣布，政府决定冻结面向个人消费者和家庭的天然气价格。价格将维持在每兆瓦时197.29兹罗提的水平。

波兰总理唐纳德·图斯克表示，挪威首相挪威首相约纳斯·加尔·斯特雷和芬兰总统亚历山大·斯图巴在与克里姆林宫领导人弗拉基米尔·普京就乌克兰-俄罗斯框架下的和平谈判进行了一个半小时的会谈后，的和平谈判后，“持非常审慎的乐观态度”。

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