波兰总理唐纳德·图斯克在比利时布鲁塞尔举行的欧洲理事会非正式峰会后表示，在将ETS体系内出售许可所得收入划入欧盟预算的问题上，波兰将被单独考虑。他表示，这些资金将留在波兰。

据RMF24报道，图斯克称，谈判参与者承认现行的ETS方案对波兰而言不可接受。他表示，对方承诺为波兰确保单独的处理方式，而这一决定的技术细节仍有待协调。

波兰对ETS的立场

波兰总理强调，华沙不同意将ETS收入划入欧盟共同预算而非国家预算的方案。图斯克称，取得的结果是在这一谈判阶段对波兰目标的完全落实。

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他还指出，所谓“大六国”——最大的国家——举行的会议对他尤为重要。图斯克表示，在这次谈话中，与会者认真讨论了该问题的不同方面。

欧盟预算和对乌克兰的融资

欧盟各国国家元首和政府首脑在布鲁塞尔讨论了该集团2028年至2034年的多年期预算以及对乌克兰的融资。尤其是，他们审议了欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔提出的一项折中方案：按2025年不变价格计算，预算规模为1.58万亿欧元，而欧盟委员会提出的规模为1.76万亿欧元。

周四夜间至周五，科斯塔表示，各国领导人未能就新的欧盟预算达成协议。同时，27个成员国中的24个支持在2027年向乌克兰提供450亿欧元贷款。

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